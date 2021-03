Imposto de Renda: Receita Federal recebe 430 mil declarações no 1º dia

IG – Economia undefined





A Receita Federal recebeu nesta segunda-feira (01) mais de 430 mil declarações do Imposto de Renda 2021 . Foi o primeiro dia de declaração do imposto. Os envios contabilizados foram realizados até as 18h.

Foram 438.109 declarações recebidas pelo sistema de recepção da Receita, que funciona 20h por dia. Segundo a Receita, a expectativa é receber 32 milhões de declarações até 30 de abril, prazo final.

Quem não enviar a declaração fica sujeito a multa

Em 2021, a declaração do Imposto de Renda é obrigatória para quem recebeu, no ano-calendário 2020, rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70.

Quem recebeu o auxílio emergencial do governo federal, de qualquer valor, e também obteve outras rendas tributáveis, como salários, aposentadoria ou pensão, e que totalizou mais de R$ 22.847,76, também deverá preencher a declaração de Imposto de Renda.

Veja outras situações que obrigam declarar o IR