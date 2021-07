“Império”: José Alfredo descobre golpe de Maria Ísis e toma decisão drástica

Reprodução/Instagram José Alfredo tenta estratégia audaciosa em “Império”

Nos próximos capítulos de “Império”, Magnólia (Zezé Polessa) será humilhada por José Alfredo (Alexandre Nero). Expulsa do apartamento da filha, a malandra não vai engolir o desaforo e decidirá separar Zé de Maria Ísis (Marina Ruy Barbosa).

Magnólia vai até a império atrás de José Alfredo e revelará que a filha tem um segredo bombástico do comendador. “Como ela lhe disse na época, ela estava grávida sim, mas perdeu a criança… Mas não era sua, era de alguém que lhe é muito próximo. Deus me livre de lhe contar isso. Mas é que eu estou guardando esse segredo há muito tempo e eu sinto que o remorso está me corroendo. Por isso eu tenho que lhe dizer de quem é este pobre bebê que infelizmente não viu a luz do mundo: era do seu filho, era do João Lucas “ , contará.

José ficará sem reação e a esposa de Severo (Tato Gabus Mendes) vai ir seguir com sua crueldade. “Acho que o senhor não me entendeu direito, eu vou tentar me explicar melhor… O bebê que a Ísis estava esperando não era seu filho, era seu neto “ , entregará mentindo sobre a gravidez psicológica. O marido de Maria Marta (Lilia Cabral) não consegue acreditar.

