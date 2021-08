“Império”: Cora e Cristina brigam feio e vilã ameaça tacar fogo na sobrinha

Thais Teles Cristina (Leandra Leal) e Cora (Marjorie Estiano) brigam feio

Em “Império”, Cristina (Leandra Leal) teve uma briga daquelas com a tia Cora (Marjorie Estiano) que assustou até mesmo Elivaldo (Rafael Losso). Séria ameaça foi feita e logo o verdadeiro caráter da vilã será exposto.

A princípio a confusão começou quando Cora foi até a Império para cobrar José Alfredo (Alexandre Nero) da suposta noite que eles tiveram. Ao descobrir que caiu no golpe do “Boa noite, Cinderela” a megera surtará. Até porque ela não teve a sua grande noite e ainda entregou o diamante rosa de mão beijada.

Você viu?

Horas depois, Cristina encontrou Cora sentada na sala de casa literalmente no escuro. “Deixa eu te dizer uma coisa: a senhora anda tendo atitude de maluca não é de hoje. O que a senhora fez lá na Império foi inclassificável! Morri de vergonha. Se atracar com dona Marta, tia Cora? Roubar os pedaços do diamante igual um moleque rouba fruta em feira, na pernada? Nós vamos marcar uma consulta com um psiquiatra, faço questão de ir junto”, reclamará.

