Impacto do coronavírus: Dólar sobe 0,95% e bate recorde de fechamento a R$ 4,259

Trabalhadores que tenham saldo no FGTS e nasceram no mês de janeiro têm até esta sexta-feira (31) para fazer a adesão ao saque-aniversário do FGTS, se quiserem fazer essa retirada ainda em 2020.

O prazo para aderir a essa modalidade de saque do FGTS vai sempre até o último dia do mês de aniversário do trabalhador. Criado em 2019, o saque-aniversário permite que o trabalhador saque uma parcela do saldo do FGTS todo ano.

Em contrapartida, ele passará dois anos sem ter direito a retirar o dinheiro em caso de demissão sem justa causa , o chamado saque-rescisão. Após esse mesmo período ele poderá mudar a modalidade de saque.

No caso do saque-aniversário, os demais direitos referentes ao FGTS ficam inalterados, como saque em caso de doença grave, aposentadoria e compra da casa própria.

A multa de 40% do saldo nas demissões sem justa causa também serão pagas, mas o trabalhador só terá acesso ao valor no próximo mês do aniversário.

O valor do saque varia de acordo com o saldo do FGTS . Quem tem menos de R$ 500 pode sacar 50% do valor. A partir de R$ 500, existe uma tabelaque inclui uma porcentagem do total somada a uma parcela adicional. Veja:





O saque-aniversário está disponível aos trabalhadores desde outubro do ano passado, mas segundo dados da Caixa apenas 2% deles tinham aderido à nova modalidade até o último dia 15.

Como aderir

Os interessados em optar pelo saque-aniversário podem acessar o site ou o aplicativo do FGTS , disponível para Android e iOS.

As ferramentas permitem simular o valor que será recebedido e só aceitam a mudança após o trabalhador aceitar os termos de adesão.

As retiradas em 2020 seguem um calendário específico. Confira: