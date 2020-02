Impacto das chuvas: shoppings de São Paulo perdem clientes mas funcionam amanhã

arrow-options Pixabay/Reprodução Dólar continua subindo com tensões relacionadas ao coronavírus

O dólar comercial teve alta de 0,06% nesta segunda-feira (10) e bateu seu valor máximo mais uma vez. A moeda norte-americana fechou o dia em R$ 4,3224 e chegou a ser vendido a R$ 4,3278 na máxima desta segunda-feira. Em 2020, o dólar acumula valorização de 7,8%.

Veja também: Rodrigo Maia espera aprovar reforma administrativa ainda no primeiro semestre

O câmbio reflete como os investidores ainda estão apreensivos com as consequências econômicas do surto de coronavírus no mundo e, principalmente, na China. Antes, na sexta-feira (7), o dólar subiu 0,82% e chegou a R$ 4,3198, recorde da moeda frente o real até então.

O dólar comercial é usado como referência para o comércio exterior. Com a sua alta, o dólar turismo, utilizado pelas pessoas físicas, pode ultrapassar R$ 4,50 nas casas de câmbio.

Leia mais: Se chuva continuar, São Paulo pode ter problemas com abastecimento

Na China, algumas empresas voltaram a funcionar nesta segunda-feira, mas o mercado financeiro ainda avalia com cautela os riscos do surto na economia global e chinesa.