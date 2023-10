Impacto da transformação digital no setor público é debatido em evento em Vitória

As principais tendências da transformação digital foram debatidas no Tech Gov Fórum/ES, realizado, nesta terça-feira (17), no Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória. Além de servidores públicos, o evento contou com a participação de representantes de empresas do segmento de Tecnologia da Informação (TI).

Na abertura, o presidente do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest), Marcelo Cornélio, afirmou que o Tech Gov Fórum/ES teve como diferencial a apresentação de debates ricos sobre temas importantes para o presente e o futuro da sociedade digital, como segurança, inteligência artificial, inovação, entre outros.

“Estamos dando um apoio institucional a esse evento, porque precisamos discutir e pensar alternativas para melhorar os serviços digitais prestados à população. Também sabemos que a tecnologia deve ser usada para proteger dados e consolidar a agenda ESG no setor público. Tudo isso nos ajuda a criar um governo mais transparente e responsivo, desde que tecnologia e pessoas estejam juntas”, enfatizou Cornélio.

Na avaliação do coordenador de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico da Secretaria de Governo (SEG), Victor Murad, é preciso ter em mente que inovação e tecnologia não se separam. Ele também afirmou que o Governo do Estado está aproveitando o avanço tecnológico com investimentos em infraestrutura de TI e em startups.

“Estamos numa jornada de transformação digital. Os serviços públicos precisam ser mais simples e acessíveis para acompanhar as demandas da população. A tecnologia também pode melhorar a qualidade de vida do servidor público. Por isso, estamos trabalhando para que todos sejam beneficiados com uma máquina pública mais eficiente”, pontuou Murad.

O secretário de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, apontou ações importantes que estão sendo desenvolvidas pelo Governo do Estado para consolidar a transformação digital no setor público, como a criação do Portal Único de Serviços, o projeto do segundo Data Center do Poder Executivo Estadual e o HUB+ES (espaço dedicado à economia criativa).

“Educação, sustentabilidade e inovação são prioridades no planejamento estratégico do Governo. E para isso se tornar realidade, o investimento em tecnologia é fundamental. Felizmente, temos um Estado organizado e com alto nível de governança, o que nos permite usar a tecnologia a favor do cidadão”, mencionou Lamas.

Palestras e painéis

A primeira palestra do evento teve como tema “Conduzindo a Transformação do Setor Público com IA”. Ela foi ministrada pelo auditor-chefe de Governança e Inovação do Tribunal de Contas da União (TCU), Wesley Vaz.

O palestrante mostrou exemplos de como a inteligência artificial generativa, recurso capaz de criar conteúdos (texto, vídeo e áudio), pode ser empregada em diferentes contextos. Também destacou que a inovação e a tecnologia estão ligadas à resolução de problemas

”A tecnologia sempre esteve presente em nossas vidas. Somos resultados do uso das soluções tecnológicas. Mais importante do que contar recursos tecnológicos avançados é saber como eles vão impactar o serviço público. A inteligência artificial pode ser usada para resolver problemas importantes, desde que seja utilizada de acordo com as necessidades da população”, explicou Vaz.

Durante o Tech Gov Fórum/ES foram realizados palestras e painéis que abordaram diversos assuntos ligados ao universo da TI, como ameaças cibernéticas, gestão de Tecnologia da Informação, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), infraestrutura de TI, inovação na Administração Pública, entre outros.

O evento contou com a participação de Carlos Eduardo Meneguelli de Sá, diretor Técnico do Prodest; Sandra Pimenta, diretora Administrativa do Prodest; Tasso Lugon, presidente da Banestes DTVM; Mauro Frias, secretário de Transformação Digital do Estado do Rio de Janeiro; Alexandre Gonçalves de Ávila, superintendente de Relacionamento com Clientes de Governo Digital do Serpro; entre outras autoridades.

Fonte: GOVERNO ES