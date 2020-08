Imobiliária escorrega em valores ao anunciar venda da mansão de sertanejo

Diante da crise causada pelo novo coronavírus, Rick, que faz dupla com Renner, ainda não conseguiu achar um comprador para o imóvel com 10 quartos que colocou à venda e fica em um luxuoso condomínio em Itu, no interior de São Paulo, local onde a apresentadora da Record TV Ana Hickmann também mora com o marido e o filho.

Em um dos anúncios — sim, são dois, com preços diferenciados —, publicados pelo site de uma empresa da região que atua no mercado imobiliário, a propriedade é descrita como “cinematográfica”. No primeiro, sai por R$ 6 milhões e, no segundo, R$ 9 milhões. Se o cliente apresentar o classificado mais baixo, ele pode levar o “produto” com o mesmo valor?





Pelo sim, pelo não, uma coisa é certa: a mansão é cheia de atrativos. Só para se ter uma ideia, possui 1500 m² de área construída, 2 lavabos, 4 salas, cozinha, lavanderia, varanda, escritório, área de serviço, sauna, lareira, piscina aquecida, espaço de massagem, salão de cabeleireiro, academia completa, com equipamentos modernos, adega climatizada, churrasqueira, pomar, horta, canil, playground e quadra poliesportiva, além de poço semiartesiano com água testada em laboratório e laudo para consumo humano.

Para finalizar, há vagas para 10 carros e duas casas separadas da principal, com suítes.