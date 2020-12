Imagens mostram novas obras de construção na usina nuclear no Irã

Divulgação Uma foto de satélite da Maxar Technologies mostra a construção em Fordo, uma instalação nuclear subterrânea altamente sensível

Novas obras estão em andamento na usina nuclear subterrânea de Fordo, altamente sensível do Irã , fotos de satélite vistas pela agência de notícias Associated Press e reveladas por um anônimo analista de defesa israelense.

O objetivo do trabalho não é conhecido e pode ser inocente, mas o Irã certamente será convidado a explicar as fotos em uma reunião de ministros das Relações Exteriores para signatários do acordo nuclear iraniano agendado para segunda-feira, em que planos para um acordo conjunto EUA-Irã novos compromissos com o negócio serão discutidos. Não reconheceu que nenhum trabalho está ocorrendo no local.

O Irã disse em setembro que começou a aumentar o enriquecimento de urânio em Fordo como uma das cinco etapas sequenciais tomadas para reduzir suas obrigações sob o acordo em resposta à decisão de Donald Trump de deixar o negócio em 2018.

O estoque de urânio enriquecido do Irã é de mais de 2,4 toneladas, 12 vezes o limite estabelecido pelo acordo, embora ainda muito abaixo das mais de 8 toneladas que o Irã tinha antes de assiná-lo. O Irã também começou a enriquecer com centrífugas avançadas em sua planta subterrânea em Natanz, onde o negócio diz que ele pode usar apenas máquinas IR-1 de primeira geração.

O Irã diz que tem o direito de mudar seus compromissos sobre o enriquecimento devido ao não cumprimento dos EUA e ao fracasso da UE em negociar com o Irã.

Ele diz que tem construído um subsolo em Fordo para evitar ataques militares dos EUA ou de Israel. A nova construção do local começou no final de setembro. Imagens de satélite obtidas da Maxar Technologies pela AP mostram a construção ocorrendo no canto noroeste do local.

O Irã permite que inspetores de armas da Agência Internacional de Energia Atômica entrem no local, mas é frequentemente acusado de tentar ocultar informações da AIEA e, em 2009, a inteligência dos EUA descobriu que o Irã estava realizando trabalho nuclear em Fordo, violando compromissos. O Irã insistiu que o trabalho de 2009 não precisava ser notificado à ONU, mas isso foi rejeitado pelos EUA e serviu de pano de fundo para a assinatura do acordo nuclear em 2015.

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, disse na quarta-feira que o Irã cumprirá integralmente seus compromissos sob o acordo poucas horas após o levantamento das sanções pelos EUA.

“Se as sanções puderem ser removidas, não devemos atrasar, nem mesmo por uma hora”, disse Khamenei em comentários semelhantes aos feitos no início desta semana pelo presidente Hassan Rouhani. “Apoio as autoridades do país, desde que estejam comprometidas com os objetivos da nação”