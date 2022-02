Imagens mostram menino preso em poço; resgate pode estar próximo

Rayan, de 5 anos, caiu no buraco de 32 metros de profundidade. Há 4 dias os bombeiros e socorristas enviam água e comida enquanto cavam ao redor do poço

O resgate do menino Rayan, de 5 anos, que caiu em um poço de 32 metros no Marrocos,entra no quarto dia neste sábado (5). As equipes continuam cavando com pás e retirando pedras com as mãos para evitar o risco de um deslizamento de terra.

Autoridades envolvidas na operação disseram que à BBC que os resgatistas estão muito perto do menino, no que chamaram de estágio final da operação.

Os trabalhadores tiveram que cavar um túnel paralelo ao poço e agora estão trabalhando em um túnel horizontal para ter acesso ao menino.

Monitoramento e cuidados

Uma câmera monitora o estado de saúde de Rayan, que tem alguns ferimentos no rosto e parece cansado. Ele também recebe comida, água e oxigênio. Médicos estão de plantão no local e um helicóptero está pronto para levar o menino ao hospital assim que o resgate terminar.

Rayan caiu acidentalmente na noite de terça-feira no poço seco de 32 metros de profundidade, estreito e de difícil acesso, cavado perto de sua casa na pequena cidade de Tamorot, a 100 quilômetros de Chefchaouen, no norte do país.

As agências relatam que muitas pessoas chegam ao local e se oferecem como voluntários na operação. Nas redes sociais marroquinas, a hashtag #SaveRayan é uma das mais acessadas.

“Em um momento de desatenção, o menino caiu no poço que estava sendo cavado. Não consegui fechar os olhos a noite toda”, disse o pai de Rayan ao site de informações local Le360.

Esperança de resgate

A mãe de Rayan contou à imprensa local que “ainda tem esperança de que resgatem o menino com vida”.

“Rayan estava brincando e então desapareceu às 14h. Toda família se mobilizou para procurá-lo até que nos demos conta de que tinha caído no poço”, relatou a mulher.