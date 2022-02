Imagens mostram crianças nuas e maus-tratos a animais em rodeio

A Polícia Civil informou que a Delegacia Regional de Baturité está investigando o caso. Os responsáveis pelo evento já foram identificados e intimados.

A Delegacia Regional de Canindé analisa as imagens de maus-tratos a animais durante um evento realizado no Centro da cidade de Baturité, no interior no Ceará, no último domingo (6). Após denúncias de moradores, o evento foi suspenso e surgiram outros vídeos, com crianças correndo nuas durante uma brincadeira no mesmo rodeio, realizado há algumas semanas na zona rural da cidade. As informações são do g1.

O organizador do evento, Alexandre Freitas Martins, dono da Baladeira Eventos, confirma que as imagens dos animais ocorreram no rodeio feito por ele, mas nega os maus-tratos e afirma que as gravações com as crianças nuas não foram realizadas nas apresentações dos eventos produzidos por ele.

Conforme o delegado Jailton Rodrigues, a polícia já tinha conhecimento dos vídeos que mostram as pessoas tentando derrubar os animais durante o rodeio e agora também vai apurar as imagens das crianças. Além disso, Alexandre Farias será ouvido nesta quinta-feira (10).

“Instauramos o procedimento investigativo, oficiamos os órgãos de controle para ver as licenças, o pessoal da Adagri [Agência de Defesa Agropecuária do Ceará] foi ver os animais, para constatar se houve algum tipo de maus-tratos. Ele já apresentou algumas licenças que estão ok, mas a investigação continua”, disse o delegado Jailton Rodrigues.