Imagem de Jair Bolsonaro é usada em golpe envolvendo Bitcoin

Marcos Corrêa/PR – 9.6.2020 Presidente da República, Jair Bolsonaro

A imagem do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro , está sendo vinculada a um golpe que promete lucros com criptomoedas.

Chamada de Bitcoin Profit, a plataforma seria parte de um acordo assinado por Bolsonaro. Na página de divulgação do golpe, o presidente é chamado de “magnata, filantropo, investidor e presidente do Brasil”.

“Com um grande passo em direção à tecnologia, o governo brasileiro aprovou esse acordo com potencial de mudar o sistema tecnológico, cambial e monetário do Brasil”, diz o site da fraude .

Bitcoin Profit

Os golpistas dizem que a Bitcoin Profit ajuda o governo a gerar dinheiro. Essa verba é usada para auxiliar os cidadãos aposentados e os jovens estudantes sem aumentar impostos.

Eles afirmam que o criador da plataforma é Diego García. Ele teria desenvolvido um “código de computador algorítmico que supera qualquer operador humano”.

Com isso, a plataforma seria capaz de operar automaticamente para gerar uma taxa de lucro de 80%.

Mas, atualmente, a Bitcoin Profit “só” estaria rendendo entre R$ 4.760 e R$ 7.800 reais por dia. O lucro, portanto, varia dependendo do aporte inicial “que é totalmente reembolsável”, dizem os golpistas.

“O Bitcoin Profit é um algoritmo projetado para tirar dinheiro das pessoas mais ricas do mundo e redistribuí-lo entre as pessoas comuns do Brasil. Esse algoritmo literalmente supera o mercado de ações com uma precisão de 80%, o que significa que você ganhará oito de cada 10 transações”, dizem os golpistas.

Operações binárias em Bitcoin

Segundo o site da fraude, o software foi codificado para funcionar apenas com plataformas de negociação de opções binárias em Bitcoin.

Além disso, as operações estariam limitadas a R$ 1.025 reais por operação.

“No momento, o software ainda não foi liberado para o público. Mas, como Bolsonaro nos mostrou, já funciona e gera de 4.760 a 7.800 reais por dia em lucros por conta de negociação!”

O suposto criador da plataforma ainda afirmou que nenhum usuário perdeu dinheiro com o tal investimento.

Obviamente, tudo não passa de um grande golpe que usa imagens de pessoas públicas para tirar dinheiro das vítimas.