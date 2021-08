Imã no testículo: chineses testam método anticoncepcional masculino

O estudo chinês estuda esquentar os testículos até interromper a produção de espermatozoides

Os homens nunca levaram a sério um lance como um anticoncepcional, tal qual é usado pelas mulheres há décadas com uma simples pílula. Mas um experimento chinês quer mudar essa realidade. Os cientistas da Universidade de Nantong estudam criar um anticoncepcional masculino que é capaz de interromper a produção de espermatozoides aquecendo os testículos com nanopartículas de imãs. Já pensou?

O estudo está bem avançado. Primeiramente foram realizados testes em camundongos, com resultados bastante positivos e temporários. Afinal, é possível “reverter” a esterilidade ocasionada pelos imãs. Após um tratamento de uma semana, eles ficarma estéreis por 30 dias. Depois disso a produção de células reprodutivas retornou sem efeitos colaterais aparentes.

A busca por um tratamento anticoncepcional com imãs não é de hoje, mas a nova técnica promete melhores resultados e com um tratamento menos doloroso. Os resultados foram publicados na revista científica “The Letters”.A esterelização momentânea ocorre com o uso de nanopartículas de óxido de ferro biodegradáveis, que são guiadas com os imãs da corrente sanguínea até os testículos dos ratos. Com o campo magnético, eles aumentam a temperatura do saco escrotal dos ratos por 15 minutos, a 40ºC.

Isso é o suficiente para interromper a produção de células reprodutivas.