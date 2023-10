Iluminação na Ales alerta para o câncer de mama

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Ales) aderiu ao movimento global do Outubro Rosa para conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Como parte desse compromisso, a fachada da Assembleia Legislativa foi iluminada de rosa, a cor do movimento. O tema da Campanha esse ano é “Comece por você. Continue pelos que ama”.

“O Outubro Rosa é um período no qual somos convocados a refletir sobre a relevância da prevenção do câncer de mama, uma das doenças que mais afeta as mulheres em todo o mundo. Ao aderirmos a essa causa, reiteramos nosso compromisso com a saúde e o bem-estar da população, enfatizando que a prevenção é o caminho mais eficaz para vencer o câncer de mama. É fundamental lembrar que a doença apresenta maiores chances de cura quando identificada em estágios iniciais”, enfatizou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos (Podemos).

Além da iluminação especial da fachada, diversos acessos do prédio do Legislativo estão decorados com laços e flores rosas, símbolos da campanha. Essas ações visam sensibilizar não apenas os parlamentares e servidores da Casa, mas também todos os visitantes e a população em geral.

O Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização sobre o câncer de mama, com o objetivo de alertar as mulheres sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento adequado. Durante este mês, diversas instituições, empresas e órgãos públicos em todo o mundo se unem para promover ações que enfatizam a necessidade de cuidar da saúde e combater essa doença que afeta milhões de mulheres.

Casos no Brasil e Espírito Santo

O Instituto Nacional do Câncer (Inca) prevê que serão diagnosticados 73.610 novos casos de câncer de mama no Brasil neste ano de 2023. Desse total, 900 casos estão previstos para o Espírito Santo, sendo 120 somente na cidade de Vitória.

Os registros de câncer do Hospital Santa Rita, o maior complexo oncológico do Espírito Santo, mostram crescimento ano após ano no número de casos de câncer de mama. Confira abaixo:

2019: 727

2020: 770

2021: 877

2022: 868

2023: 562 (até julho)

