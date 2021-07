‘Ilha Record’: Valesca Popozuda revela que tinha medo de Dinei urinar em malas

Reprodução/Record Valesca Popozuda em Ilha Record

Dinei foi o primeiro exilado do ‘Ilha Record’. Durante a exibição do terceiro episódio, Valesca Popozuda revelou um medo que teve na estadia do ex-jogador na vila do reality. Ela contou que guardava as malas com receio de que Dinei urinasse nas bagagens dela.

“A edição não mostra mas eu falo: Todo dia eu guardava minha mala com medo do Dinei fazer xixi nela”, disse Valesca, se referindo a ‘A Fazenda 4’, em que Dinei urinou de propósito nas roupas de Joana Machado e fingiu que era sonâmbulo.

A funkeira também respondeu se teria um romance com o ídolo do Corinthians novamente. Os dois se beijaram após uma festa na edição 4 de ‘A Fazenda’. Ela disse que eles são apenas amigos.