‘Ilha Record’: Any Borges vence o grande prêmio de R$ 500 mil

Após 13 eliminações, retornos e reviravoltas do guardião, o Ilha Record coroou Any Borges como a grande campeã do reality show. O prêmio de R$ 500 mil foi conquistado com a ajuda dos participantes Nanah Damasceno e Pyong Lee. A disputa foi entre Any Borges e Pyong Lee. O hipnólogo ficou com R$ 100 mil. Mirella Santos conquistou o prêmio do público, de R$ 250 mil.

A conquista ocorreu após a prova final, em uma ilha privada de Paraty (RJ). A disputa entre Pyong Lee e Any Borges teve a ajuda de Antonella Avallaneda, Thomaz Costa, Claudinho Matos e Nanah Damasceno. As equipes tiveram a missão de encontrar baús e ao vivo, descobriram quanto vale o tesouro acumulado. Os ajudantes que conquistaram o prêmio também ganham: cada um leva para a casa a quantia de R$10 mil.

E a caça ao tesouro continua para as equipes de @pyongleetv e @anyborgesreal , os dois finalistas do #IlhaRecordFinal . 💪 Assista agora pelo https://t.co/aETZz312g4 . 🏝️ pic.twitter.com/Qp8z3CVBrO — Ilha Record (@ilharecord) September 10, 2021