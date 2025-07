“Ilha da Tentação” | Influencer diz que usou psicologia para dominar os homens no reality

Duda Mattos usou sedução emocional para desestabilizar participantes

A influenciadora Duda Mattos, de 23 anos, que esteve no reality Ilha da Tentação (Prime Vídeo/Amazon), contou que usou técnicas de manipulação emocional e truques psicológicos para manipular e desestabilizar os homens do programa.

Ao ser escalada para a atração, ela se preparou fazendo um intensivo com direito a coach, cursos e workshop de sedução:

“Não era só biquíni e cantada. Era estratégia pura. Enquanto eles me olhavam com desejo, eu lia o ego deles, as carências, os medos. Eu usava o que eles escondiam contra eles mesmos. Estudei para estar ali, me preparei para ser a mais sedutora”, contou.

Duda aproveitou cada oportunidade de tempo para estudar livros de comportamento humano, linguagem corporal e persuasão emocional. Segundo ela, a missão era desmoralizar: “Não apenas seduzir — mas fazer com que eles achassem que estavam se apaixonando por vontade própria. E rolou, um dos casados inclusive me procurou aqui fora, ficou completamente envolvido”, revelou.

Apresentado por Flávia Alessandra e Otaviano Costa, o reality colocou quatro casais em uma ilha com 16 solteiros (8 homens e 8 mulheres). A ideia era ver se alguém resistiria ou “pularia a cerca” diante de tantas câmeras e “tentações”. O experimento é uma espécie de teste de fidelidade coletivo.

“Ali dentro o segredo era simples: escutar mais do que falar, repetir frases deles com outro tom, simular fragilidade e desaparecer por algum tempo. Eles vinham atrás, sempre. Toda mulher já foi manipulada por algum boy lixo. Eu só devolvi com juros e correção. Foi a minha vingança feminina”, brincou.

Após a repercussão, Duda anunciou que vai lançar uma minissérie de vídeos nas redes explicando os “truques mentais da tentação”. Os vídeos prometem ensinar mulheres a dominar interações sociais com segurança, charme e inteligência emocional.

Ela cita, por exemplo, que usava “silêncio com intensidade”, “elogio reverso” e “olhar perdido estratégico” para confundir o ego dos homens e forçá-los a tomar decisões impulsivas no jogo. “Eu fazia eles se apaixonarem por uma versão de mim que eu inventei só para eles. Nunca prometi amor. Prometi entretenimento e deu certo”, finalizou.