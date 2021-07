IJSN recebe visita técnica da Comissão de Planejamento Estratégico da PCES

O Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) recebeu, na tarde dessa quinta-feira (22), a Comissão Permanente de Planejamento Estratégico (CPPE) da Polícia Civil do Espírito Santo. A visita técnica contou com a presença do coordenador da comissão, delegado Jeremias dos Santos, acompanhado da equipe de trainees que fazem parte do programa de bolsas para atuação na Gestão da Inovação em Políticas Públicas do Governo do Estado, em parceria com a Vetor Brasil.

A CPPE foi instituída recentemente pelo delegado-geral da PCES, José Darcy Arruda, com objetivo de dar continuidade aos trabalhos referentes ao Planejamento Estratégico da instituição. A comissão é responsável pela coordenação, monitoramento e avaliação do planejamento estratégico, dos programas e dos projetos institucionais. Além disso, caberá à comissão realizar a ampla divulgação de suas ações aos policiais civis e à sociedade.

Segundo o delegado Jeremias dos Santos, o foco principal da comissão é contribuir na melhoria dos processos e no planejamento, permitindo inovações na Polícia Civil do Estado. Ele reforçou ainda a importância da chegada dos trainees para a realização das pesquisas e levantamento de informações, bem como a formação de parcerias estratégicas para o sucesso do trabalho.

“Somente será possível alcançarmos a modernização da gestão por meio da pesquisa e da informação. A aproximação ainda maior com o IJSN nos faz vislumbrar novas parcerias que permitirão a produção de dados em conjunto, em prol dos avanços na área da segurança pública e da inovação. A chegada dos trainees fortalece ainda mais a nossa equipe, especialmente na área de pesquisa, permitindo avanços na gestão estratégica”, afirmou o delegado.

A comissão foi recebida pelo diretor de Integração e Projetos Especiais do IJSN, Pablo Lira, que apresentou os trabalhos desenvolvidos pelo Instituto Jones, em especial os estudos e painéis de indicadores que compõem o Observatório da Segurança Cidadã. Em seguida, o diretor acompanhou a equipe em visita às coordenações técnicas, ao datacenter e à biblioteca do órgão.

“A integração entre as diversas frentes de governo e instituições é fundamental para o maior sucesso das políticas públicas implementadas. O investimento significativo realizado pelo Governo do Estado em equipamentos, pessoas e na área da inovação, além da participação ativa do próprio governador na liderança das ações, permite avanços importantes para a sociedade, em especial, na área da segurança pública”, explicou Pablo Lira.

Na visita técnica, estiveram presentes os pesquisadores Fabiano Sena, perito da PCES; Lucas Efísio, engenheiro ambiental; e Nayara Oliveira, bacharel em Direito. Eles foram selecionados, após rigoroso processo seletivo, a atuar na inovação da gestão pública junto à PCES, na Assessoria de Planejamento, Projetos e Modernização da Gestão (APPMG).

Nayara Oliveira falou com entusiasmo da perspectiva que a equipe de trainees tem em contribuir com o aprimoramento da gestão pública do Estado. Ela destacou ainda o trabalho realizado pelo Instituto Jones e a possibilidade do uso das informações no desenvolvimento de pesquisas na área de segurança.

“Temos interesse em contribuir para a segurança pública do Estado, na estruturação da PC, tanto no planejamento estratégico quanto nos projetos e no monitoramento e inovação. Conhecer o IJSN é muito importante. O trabalho realizado pelo Instituto é muito completo, para diversos indicadores. Sem dúvida, uma contribuição fundamental que poucos estados conseguem oferecer de forma tão estruturada. Ver os observatórios que o Instituto desenvolve, não é apenas uma esperança para o desenvolvimento da gestão pública, mas um modelo que pode ser utilizado em outros estados e uma referência completa para o pesquisador”, destacou Nayara Oliveira.

As informações sobre o Observatório da Segurança Cidadã podem ser consultadas em: http://www.ijsn.es.gov.br/observatorio-da-seguranca-cidada.

