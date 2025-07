IJSN lança Painel BI que reúne de forma inédita indicadores sobre ODS

O Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), que coordena o Núcleo Vitória da rede nacional de pesquisa do Observatório das Metrópoles, realiza, na próxima quinta-feira (24), a partir das 9 horas, o lançamento do Painel BI Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU. A entrega é inédita e conta com indicadores referentes a todas as Unidades da Federação (UFs), permitindo o acompanhamento e a análise comparativa do desempenho dos estados brasileiros em relação às metas globais.

O Painel ODS será apresentado em primeira mão durante uma coletiva de imprensa, com transmissão ao vivo pelo canal do Instituto Jones dos Santos Neves no YouTube. O evento contará com a presença de representante do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCES) e da diretoria do Instituto Jones, além de especialistas e pesquisadores envolvidos no desenvolvimento do painel.

Com uma interface interativa, o Painel ODS permite a consulta de indicadores atualizados sobre educação, saúde, meio ambiente, redução das desigualdades, crescimento econômico, entre outros temas fundamentais para o desenvolvimento sustentável. A proposta é oferecer uma base qualificada para gestores públicos, pesquisadores, imprensa e sociedade civil acompanharem o avanço das políticas públicas de forma transparente e orientada por evidências.

Segundo o diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira, a criação do painel reforça o compromisso do Instituto com a produção de conhecimento voltado ao aprimoramento das políticas públicas.

“O Painel ODS é uma iniciativa inédita, que reúne indicadores de todas as Unidades da Federação, permitindo que os estados utilizem esses dados para planejar suas políticas com base em evidências científicas. É uma ferramenta que busca fortalecer os esforços dos estados brasileiros no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, destacou Lira.

O Painel ODS disponibiliza indicadores relevantes para o acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em todas as Unidades da Federação. Entre eles, estão os dados sobre a proporção da população abaixo da linha da pobreza e da extrema pobreza, com séries históricas desde 2012. Essas informações estão organizadas na aba do ODS 1 – Erradicação da Pobreza, que tem como objetivo eliminar a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares.

Já na aba dedicada ao ODS 13 – Ação contra a Mudança Climática, é possível acessar dados, a partir de 2015, sobre o número de mortes, desaparecidos e pessoas diretamente afetadas por desastres, por grupo de 100 mil habitantes. Esses indicadores podem ser visualizados em ranking por Unidade da Federação e por região, permitindo uma análise comparativa entre os territórios.

A ferramenta será disponibilizada para acesso no site do IJSN durante a coletiva. O Painel é fruto de um esforço multidisciplinar entre as Coordenações de pesquisa e a diretoria do Instituto Jones e representa um avanço na consolidação de dados que contribuem para o cumprimento da Agenda 2030 no Brasil.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) compõem uma agenda global estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU), com 17 objetivos e 169 metas a serem alcançados até 2030. Eles abrangem áreas essenciais como erradicação da pobreza, saúde, educação, igualdade de gênero, energia limpa, trabalho decente, ação climática e paz. A Agenda 2030 orienta governos, instituições e a sociedade civil na construção de um futuro mais justo, sustentável e inclusivo.

Coletiva de Imprensa – Lançamento do Painel de Indicadores das ODS nas UFs

Data: quinta-feira (24/07)

Horário: às 9h

Transmissão: canal do IJSN no YouTube

Mais informações: www.ijsn.es.gov.br

Fonte: GOVERNO ES