IJSN divulga estudo sobre Migração com base nos dados do Censo 2022

O Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) lançou mais uma edição da série IJSN no Censo, desta vez com foco no tema Migração, a partir dos dados do Censo Demográfico 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O estudo traz um panorama detalhado sobre os fluxos migratórios que envolvem o Espírito Santo, oferecendo uma leitura estratégica sobre a movimentação populacional recente no Estado.

De acordo com os dados analisados, mais de 102 mil pessoas migraram para o Espírito Santo nos últimos cinco anos, enquanto aproximadamente 74,5 mil capixabas deixaram o Estado no mesmo período. O saldo migratório entre unidades da federação mostra um cenário de atração populacional positiva para o Espírito Santo, refletindo o dinamismo socioeconômico e o potencial de oportunidades da região.

A pesquisa também destaca que no ano de 2022, a população residente no estado composta por pessoas nascidas no próprio Espírito Santo era de 81,93%, enquanto os demais são majoritariamente oriundos de estados vizinhos, como Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro. Também em 2022, a faixa etária predominante entre os imigrantes interestaduais era a adulta, de 30 a 59 anos, (33,18%), sugerindo um perfil migratório com forte vínculo ao mercado de trabalho.

Outro dado relevante é a presença de 7.419 imigrantes estrangeiros no Espírito Santo, dentro de um total de mais de 1 milhão de estrangeiros residentes em todo o Brasil. O estudo analisa ainda a distribuição dos naturalizados brasileiros e estrangeiros não naturalizados por sexo, faixa etária e tempo de residência no país, revelando a diversidade de perfis entre os que escolheram o Brasil como novo lar.

“Os dados ajudam a explicar o crescimento populacional do Espírito Santo, evidenciando que há um movimento expressivo de pessoas vindo de fora. Do ponto de vista econômico, isso demonstra o quanto o Estado se tornou atrativo, especialmente pela oferta de oportunidades que impulsionam a vinda de novos moradores”, destacou o diretor de integração, Antônio Rocha.

A análise contempla também os países de origem das pessoas que passaram a residir no Brasil a partir de 2017 e aponta para uma migração internacional influenciada por múltiplos fatores, como busca por trabalho, refúgio e retorno de brasileiros que estavam no exterior.

A iniciativa integra os esforços do IJSN para democratizar o acesso à informação pública de qualidade e fortalecer o uso de dados para formulação de políticas públicas baseadas em evidências. O estudo está disponível na íntegra em formato de apresentação, oferecendo gráficos, tabelas e análises interpretativas, acesse.

