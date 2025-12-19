Estadual
IJSN divulga dados do PIB dos municípios capixabas referentes a 2022 e 2023
O Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) divulgou nesta sexta-feira (19) os dados do Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios do Espírito Santo referentes aos anos de 2022 e 2023. De acordo com o estudo, em 2023, o Espírito Santo registrou o maior número de municípios com PIB acima de R$ 1 bilhão: ao todo, 23 municípios atingiram esse patamar. Em 2022, esse grupo era composto por 22 municípios, sendo Pinheiros o município que ultrapassou a marca de R$ 1 bilhão e passou a integrar a lista em 2023.
Elaborado pela Coordenação de Estudos Econômicos (CEE), a partir da parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o material oferece um panorama detalhado da dinâmica econômica municipal no Estado, permitindo acompanhar a evolução da geração de riqueza, a participação dos municípios no PIB estadual, a distribuição geográfica da atividade econômica e o comportamento do PIB per capita no período analisado.
“Essa é uma importante divulgação realizada pelo Instituto Jones. Esses dados do PIB dos municípios, disponíveis de forma interativa, auxiliam no planejamento e na implementação de políticas públicas, contribuindo com as gestões municipais, os setores produtivos e a sociedade em geral”, destacou o diretor-geral do IJSN, Pablo Lira.
De acordo com o levantamento, em 2022, 70 dos 78 municípios capixabas apresentaram crescimento do PIB, enquanto em 2023 esse número foi de 69 municípios. Em 2022, os maiores avanços registrados na análise do PIB per capita, que destaca a produção em relação ao número de habitantes, foram em Irupi (+69,1%), Brejetuba (+66,8%) e Iúna (+44,4%). Já em 2023, o destaque foi o município de Viana, que apresentou crescimento expressivo de +45,3%. O ranking se completa com Cariacica, com +34,7%, Santa Maria de Jetibá, +32,2% e Itarana com +31,4%.
Já na análise de valor nominal do PIB per capita, Presidente Kennedy manteve a liderança do ranking capixaba tanto em 2022 quanto em 2023, com valores de R$ 597.236 e R$ 537.983, respectivamente. O valor do PIB per capita do município foi mais de nove vezes superior à média estadual, que ficou em R$ 47.619 em 2022 e R$ 54.733 em 2023.
Ainda em 2023, após Presidente Kennedy, os municípios com maiores valores de PIB per capita foram Marataízes (R$ 169,4 mil), Itapemirim (R$ 154,0 mil), Vitória (R$ 87,5 mil), Aracruz (R$ 81,5 mil) e Viana (R$ 81,1 mil). Anchieta (R$ 77,3 mil), Serra (R$ 72,3 mil) e Santa Maria de Jetibá (R$ 62,2 mil) também figuraram entre os dez maiores do Estado.
Na outra extremidade do ranking, os menores valores de PIB per capita em 2023 foram registrados em Jerônimo Monteiro (R$ 18,9 mil), Água Doce do Norte (R$ 19,5 mil), Mantenópolis (R$ 19,6 mil), Divino de São Lourenço (R$ 20,1 mil) e Apiacá (R$ 20,3 mil).
Em termos de participação no PIB estadual, os quatro municípios da Região Metropolitana — Serra, Vitória, Vila Velha e Cariacica — mantiveram, em 2022 e 2023, as maiores participações, reforçando a centralidade econômica dessa região. Em 2023, Serra permaneceu na liderança como o município de maior PIB do Espírito Santo.
A publicação apresenta ainda a distribuição geográfica do PIB municipal por meio de mapas comparativos de 2022 e 2023, que permitem visualizar a concentração espacial da atividade econômica no território capixaba e identificar padrões regionais de desenvolvimento, reforçando o papel estratégico das diferentes regiões na composição da economia estadual.
Na análise nacional, Presidente Kennedy se destacou como o quinto município com maior PIB per capita do país em 2023, subindo uma posição em relação a 2022, quando ocupava o sexto lugar. O município ficou atrás apenas de Saquarema (RJ), São Francisco do Conde (BA), Maricá (RJ) e Paulínia (SP).
Os dados do PIB dos Municípios do Espírito Santo referentes a 2023 são resultados oficiais calculados pelo IBGE, em parceria com instituições de pesquisa de todos os estados brasileiros. No Espírito Santo, a instituição parceira é o Instituto Jones dos Santos Neves. Pela metodologia vigente, os resultados são divulgados com defasagem de dois anos. A publicação completa, com todas as informações detalhadas, está disponível no site do IJSN. Acesse: https://ijsn.es.gov.br/publicacoes/cadernos/pib-municipal
Informações à Imprensa:
Assessoria de Comunicação do IJSN
Stefhani Paiva Lima
(27) 3636-8066 / 99892-5291
[email protected]
Fonte: GOVERNO ES
