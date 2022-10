III Congresso Brasileiro de Direito de Família e Psicanálise acontece nos dias 03 e 04 de novembro no TJES

As inscrições estão abertas para a 3ª edição do evento, que será realizado no Salão Pleno do Tribunal de Justiça.

O III Congresso Brasileiro de Direito de Família e Psicanálise, promovido por uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), a Escola Superior da Magistratura do Espírito Santo (Esmages) e a Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória, será realizado no Salão Pleno do TJES, nos dias 03 e 04 de novembro de 2022.

Tendo em vista a influência da família na estrutura da sociedade e as mudanças das relações humanas e familiares desencadeadas pelos avanços hodiernos, o evento tem como objetivo estabelecer uma conexão entre o Direito de Família e a Psicanálise, por meio de reflexões sobre a subjetividade.

A 3ª edição do congresso abordará temas relacionados a laços e conflitos familiares, adoção e questões jurídicas acerca dos direitos parentais.

No dia 03 de novembro, às 18 horas, será realizada a abertura. Posteriormente, acontecerão duas conferências, sendo a primeira ministrada pelo psicanalista e advogado do Rio de Janeiro Júlio Braga, o desembargador do TJES Júlio César Costa de Oliveira e a psicanalista Vera Saleme Colnago, já a segunda conferência será apresentada pelo desembargador do Tribunal da Justiça do Paraná (TJPR) Roberto Portugal Bacellar, a psicanalista Cecília Oliveira e o juiz de Direito Fábio Gama.

No segundo dia do Congresso, o público poderá assistir, durante a parte da manhã e da tarde, quatro palestras apresentadas por juízes, advogados, psicanalistas e pelo desembargador do TJPR Roberto Portugal Bacellar.

A programação detalhada pode ser conferida abaixo em: http://www.tjes.jus.br/wp-content/uploads/PROGRAMAÇÃO-FINAL-4.pdf

Para participar do evento, é necessário que os inscritos levem 2 kg de alimento não perecível no dia do Congresso. As inscrições podem ser realizadas através do link: https://forms.gle/RLX8BUUAMZoqjMiE6

Vitória, 14 de outubro de 2022

Fonte: TJES