III Cantata de Natal é realizada no Palácio Anchieta

Músicas natalinas e populares interpretadas por internos do sistema prisional, em conjunto com instituições parceiras, acenderam o espírito natalino e a esperança no Palácio Anchieta, em Vitória, na noite desta quinta-feira (21). A III Cantata de Natal foi promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça (Sejus), e reuniu projetos desenvolvidos nas unidades prisionais, com a parceria de segmentos religiosos e da Vara de Execução Penal de Vila Velha (VEP). A Banda da Sejus, composta por servidores penitenciários, também se apresentou no evento.

O governador do Estado, Renato Casagrande, participou do evento: “Temos um belo trabalho de ressocialização de internos em nosso sistema prisional. Importante que possamos resgata-los e dar oportunidades para que possam se inserir na sociedade quando terminarem de cumprir suas penas. Essa cantata é um momento de renovar nossa fé e é bom ver que temos um sistema prisional que trabalha para resgatar e não apenas punir”, afirmou.

A cantata envolveu 40 internos da Penitenciária Estadual de Vila Velha 6 (PEVV6) que participam do Coral Vozes Busca da Liberdade, da Igreja Adventista do Sétimo Dia e Associação Sul Espírito-santense; o Grupo Tocando em Frente, da Vara de Execução Penal de Vila Velha; e o Grupo de Flauta da Igreja Adventista de Itanguá. O maestro Sandro de Souza Gomes conduziu as apresentações.

O secretário de Estado da Justiça, André Garcia, destacou que a apresentação musical demonstra o sucesso da parceria da Sejus com diversos segmentos religiosos e o órgão da execução penal. “A apresentação musical preparada para esta noite é uma entrega de resultados que demonstram a parceria bem-sucedida da Secretaria da Justiça com diversos segmentos religiosos que prestam assistência socioespiritual às pessoas privadas de liberdade. Destacamos também a integração com a Vara de Execução Penal de Vila Velha com o projeto Tocando em Frente. São iniciativas que promovem a reintegração social por meio da música”, pontuou André Garcia.

A juíza Patrícia Faroni, da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, destaca que é a primeira vez que o grupo de detentos participa da Cantata da Sejus: “Esse momento, em que se comemoram as festividades de final de ano, mexe com o coração de todo mundo, em especial com as pessoas em privação de liberdade que estão longe do convívio família. Foi um momento muito aguardado, para o qual os detentos se prepararam muito para oferecer uma bela apresentação. A Cantata de Natal é um momento único e uma oportunidade de expor o que temos guardado dentro do coração. A cultura, a arte e a música ressocializam por si só, revigoram o homem e é com muito orgulho que o grupo Tocando em Frente participa desse momento tão especial.”

Atualmente, 27 segmentos e 2.577 voluntários religiosos desenvolvem assistência socioespiritual em todas as unidades prisionais do Estado. A atividade é coordenada pela Subsecretaria de Ressocialização, por meio da Assessoria de Assistência Religiosa da Sejus.

O Pastor Josemar Campos, da Associação Sul Espirito-santense, disse que “o principal objetivo da Pastoral carcerária Adventista é fazer que o interno cresça e seja melhor hoje do que ontem. A música tem uma função fundamental na questão da gratidão, do pensamento, na mudança de atitude. E trabalhos com que ele o indivíduo não volte a ser a mesma pessoa. A música ajuda na aproximação com Deus e a refletir sobre vários aspectos da vida e na transformação do ser.”

Projetos de música integram o programa de ressocialização da Secretaria da Justiça. As iniciativas têm como objetivo proporcionar a prática da arte e da cultura, a fim de ser um instrumento de reabilitação e reintegração social, promovendo o desenvolvimento humano, oportunizado por meio das aulas de canto, técnicas vocais e instrumentais.

Os projetos também funcionam como ação terapêutica, auxiliam na redução do estresse e colaboram para o processo de transformação do indivíduo. A música proporciona o estímulo e o desenvolvimento de valores e mudanças na autodisciplina, criatividade, sociabilidade, integração, além de elevar a autoestima.

