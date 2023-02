Igrejas usam substâncias alucinógenas para ‘fiéis se comunicarem com Deus’

Que tal uma igreja cujo “contato com o divino” é feito com ajuda de cogumelos psicodélicos, ayahuasca (também conhecida como Santo Daime), peyote e bufo (veneno de sapo psicoativo)? Ela é real e existe nos EUA. Na verdade, segundo levantamento da “Vice News”, já há pelo menos 19 igrejas psicodélicas operando abertamente no país, e outras tantas ainda nos subterrâneos da fé. A clandestinidade se explica pela falta de leis ou argumentos legais que amparem as suas atividades.

O “boom” religioso nada convencional se aproveita do status que essas substâncias adquiriram nas última décadas e e do fato de elas serem legais em várias cidades e vários estados.

+

Algumas das igrejas fornecem as substâncias alucinógenas aos fiéis nos seus templos, que nem sempre são fixos. Outras não permitem o consumo no local sagrado, mas incentivam o uso fora das suas dependências, seja em ambiente privado ou aberto.

Uma delas, que se enquadra no segundo caso, é a Divine Assembly (Assembleia Divina), que funciona na conservadora Salt Lake City (Utah). Os cultos acontecem aos domingos num porão úmido com assentos forrados de veludo. No dia anterior, o local costuma abrigar eventos de praticantes da troca de casais. Nas paredes durante as celebrações, ainda estão imagens de pessoas nuas. Nada que incomode.

O líder da igreja é Steve Urquhart, um ex-senador republicano que também já foi mórmon e tem planos expansionistas. Ele fundou a igreja três anos atrás tendo como figura central o cogumelo, pelo qual os fiéis acreditam se comunicar com Deus. As atividades incluem palestras diversas, banho de imersão no gelo, meditação em sala com luzes piscantes e um curso de cultivo de cogumelos.

Cada um dos 5 mil fiéis em Salt Lake City pode adotar na congregação o seu próprio credo, que descreva a sua forma de crença. Não existe uma única liturgia. A igreja não adota dogmas e acredita na flexibilidade da fé. Muitos são adeptos do tarô.

No seu site oficial, a igreja diz: “A Assembleia Divina acredita que os cogumelos com psilocibina são um sacramento ativo. Nosso sacramento nos ajuda a comungar diretamente com o Divino. Crenças religiosas sinceras são legalmente protegidas.”

Recentemente, a igreja adquiriu um grande terreno a cerca de 70km de Salt Lake City onde pretende realizar retiros e festivais. Delle, como o local foi batizado, “será um belo e pacífico oásis no deserto, um destino para sentir, curar e conectar”.

Mas nem sempre as igrejas psicodélicas navegam mares tranquilos. Autoridades estão em constante vigília para garantir que os seus líderes ofereçam segurança aos seus fiéis. Muitos veem a ausência de protocolo religioso como um ponto fraco na argumentação pela legalização dessas igrejas.

Em agosto de 2020, a polícia de Oakland (Califórnia) apreendeu US$ 200 mil (Mais de nR$ 1 milhão) em cannabis e cogumelos da Zide Door Church, que acredita que as visões provenientes de cogumelos psicodélicos são a base de todas as religiões. A igreja, que agora está processando a polícia, tem um local físico onde as pessoas podem pegar cogumelos e ervas em troca de “doações”, de acordo com declaração do fundador, Dave Hodges, à “Vice News”.