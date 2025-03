Igreja Metodista recebe homenagem na Assembleia

A Assembleia Legislativa (Ales) prestou homenagem à Igreja Metodista do Espírito Santo, que na segunda-feira (10) comemorou seus 120 anos de existência no estado. A cerimônia foi realizada no Plenário Dirceu Cardoso e contou com a presença de dirigentes, líderes religiosos e fiéis, entre eles, 42 agraciados com certificados.

O bispo Bruno Roberto Pereira dos Santos, presidente da Igreja Metodista da 4ª Região, recebeu a Comenda do Mérito Legislativo Arautos da Paz, criada pela Resolução 5.092/2017, destinada a líderes religiosos que se destacam pelo seu trabalho social.

Trabalho social

O presidente da Casa, deputado Marcelo Santos (União), proponente da solenidade, enfatizou o momento de celebração e reconhecimento às atividades religiosas e sociais da Igreja Metodista no estado e no país, assim como de todas as outras religiões. O deputado destacou que os metodistas são pioneiros nas atividades em benefício da população mais necessitada.

Como dirigente máximo dos metodistas no estado, o bispo Bruno Roberto Pereira dos Santos agradeceu a homenagem e apresentou um histórico da chegada dos metodistas no Espírito Santo. O bispo também registrou o papel social desempenhado em prol da população mais pobre pela igreja desde a sua fundação no estado.

Pastora da Igreja Metodista de Marataízes, Débora Blunck Silveira comentou que a mulher também pode realizar atividades religiosas, entre outras, e não somente estar voltada para os afazeres domésticos.

Ela lembrou que a Ales instituiu o Dia do Metodismo Capixaba, a ser comemorado anualmente a 10 de março, consolidada pela Lei 7.545/2003 por iniciativa do então deputado Claudio Vereza (PT).

Durante a sessão, houve também oração dirigida pelo superintendente do Distrito Eclesiástico Centro – Metodista Central de Vitória, pastor Marcelo Nunes Martins, e pelo pastor Alexsander Mendes, acompanhado com som de violão.

Composição da Mesa

Compuseram a mesa de trabalho, ao lado do presidente Marcelo Santos, o presidente da Igreja Metodista da 4ª Região, bispo Bruno Roberto Pereira dos Santos; o superintendente do Distrito Eclesiástico Litoral, Metodista de Itapuã – Vila Velha, reverendo Wanderlei Carvalho da Costa; a pastora Débora Blunck Silveira (Igreja Metodista de Marataízes); o pastor Roberto Rodrigues Pereira (Igreja Metodista do Centenário, Serra); o superintendente do Distrito Eclesiástico Centro – Metodista Central de Vitoria, pastor Marcelo Nunes Martins; e o pastor Ely Blunck, do programa de rádio Desafios.

Movimento religioso

O metodismo surgiu na Inglaterra, no século 17, a partir da Igreja Anglicana, que por sua vez teve origem na Reforma Protestante, movimento que dividiu o cristianismo na Europa Ocidental. O metodismo se expandiu para as colônias que hoje formam os Estados Unidos da América. No Brasil, a Igreja Metodista chegou no final do século 19, trazida por imigrantes estadunidenses, depois da Guerra Civil dos EUA.

Já no Espírito Santo, os primeiros cultos metodistas foram celebrados por imigrantes estadunidenses e brasileiros na região do Caparaó, na década de 1910.

Homenageados na sessão solene

Bispo Bruno Roberto Pereira dos Santos (Comenda Arautos da Paz) Pastor Wanderlei Carvalho da Costa Pastora Débora Blunck Silveira Pastor Pedro Paulo Martins David Pastor emérito José Tarcísio Ribeiro Pinto Pastor Roberto Rodrigues Pereira Pastora Raquel Coelho Pontes Ferreira Pastor Marcelo Nunes Martins Pastora Mara Ferreira Araújo Pedro Pastora Cleusa de Fátima Alves Pinto Pastor Alexander Mendes Cunha Denizia Maria da Silva Rainha João Luiz do Amor Divino Jose Maria da Silva Ferreira Antônio batista Galvão Júnior Albina Célia Galvão Manoel Gonçalves Dias Déborah Bins de Souza Antônio Carlos Monteiro Jose de Jesus Isabel Maria Sant´Ana Roselina Cecilia Teixeira de Souza Jackson Pereira de Souza Ivone Maria Monteiro Carmen Lúcia Machado Baptista Lia Ribeiro Simões Clara Rodrigues Vieira Edna Alves Rocha Alvarenga José Elias Nunes Edith Corrêa Delai Nunes Clebert Silveira Valdir Teixeira dos Reis Zilca Rodrigues da Silva Rute Graciete de Sousa Coelho Jeane Beringui Ferreira Maycon da Silva Rainha Norma Lucia Nicoli Rosa Baessa Climaldo Pereira Nascimento Sebastião de Moura Vagner Nascimento Cilanilda Paschoal Eraldo Paschoal

