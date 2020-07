Igreja convoca fiéis para serem infectados pelo ‘corona sagrado de Deus’

Reprodução Ao prenderem a mulher, policiais descobriram que ela havia roubado itens de outra loja próxima

Um caso inusitado envolvendo um cliente que se recusa a usar máscar em meio à pandemia do Covid-19 e funcionários de uma loja ocorreu no último final de semana na cidade de Roseville, no estado da Califórnia (EUA) . Após brigar com alguns atendentes por não ter sido atendida, uma mulher urinou no chão do estabelecimento.

Segundo informações da rede de TV CBS, o episódio ocorreu em uma unidade da Verizon, uma operadora de celulares norte-americana, que fica localizada na Galeria Boulevard em Roseville. Agentes da polícia local foram chamados após a mulher , que estava com outras duas pessoas, se recusar a usar máscara e ter a entrada impedida.

O que era para ser apenas mais um caso de discussão em um estabelecimento acabou se tornando um show escatológico: cerca de três minutos depois da primeira ligação, os policiais que já se encaminhavam para o local foram informados que os responsáveis pela loja haviam ligado novamente, informando que uma das pessoas tinha urinado no chão.

Ao chegar, os agentes confirmaram a denúncia e prenderam a suspeita. No carro em que ela estava, ainda foram encontrados produtos esportivos roubados de uma loja próxima.

“Isso é totalmente inapropriado, nós não somos animais. Não acho que esta seja a maneira correta de reagir a uma situação assim. Basta que você utilize a máscara ou fique em casa. É triste ver como o vírus está destruindo a nossa sociedade”, afirmou Kelly Berger, uma das testemunhas do incidente.

Em contato com a reportagem, Heidi Flato, porta-voz da Verizon , disse que não comentaria sobre o caso, mas ressaltou que a atitude dos atendentes foi correta e que todos os clientes que não utilizam máscaras estão sendo barrados.