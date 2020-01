Igor Rickli e Aline Wirley começam 2020 na piscina e sem roupas

Que tal começar o ano renovado, energizado e totalmente sem… roupas? Igor Rickli começou o ano postando uma foto especial na companhia da mulher, Aline Wirley , e do filho, Antônio, de 5 anos.

arrow-options Reprodução/Instagram/@igorrickli Igor Rickli curte piscina com a família

No clique, os três estão nus aproveitando piscina de sua casa no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro. “Comprometo com a felicidade, leveza e verdade. Com o respeito, essência e sanidade. Bom recomeço amigos!”, escreveu Igor na legenda do clique.