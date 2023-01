Igor Gomes espera fazer história no Galo

“Meus objetivos com a camisa do Galo são ganhar títulos e marcar meu nome na história dessse clube tão importante”, afirmou o meia Igor Costa, que foi apresentado pelo Atlético na tarde desta sexta-feira (6), na Cidade do Galo. “Não quero ser lembrado como apenas mais um jogador”.

O diretor de futebol Rodrigo Caetano, que apresentou o novo reforço, observou que, quando o jogador tem uma transferência realizada próximo do fim do seu contrato, caso de Igor Gomes, o clube que o recebe tem um agradecimento especial a fazer porque é escolhido por esse atleta.

“Você é um jogador jovem, com passagens pelas seleções de base e uma trajetoria brilhante pela frente. O fato de ter escolhido o Galo como sua próxima casa nos enche de orgulho e satisfação, e tenho absoluta certeza que você fez a escolha certa”, disse o diretor.

“Faço um agradecimento especial a você, seus familiares e agentes, pela condução da negociação, e ao São Paulo, que não só te formou como também teve o entendimento que seria bom para a continuidade de sua carreira que você já estivesse aqui neste momento. Então, um agradecimento ao presidente Julio Casares, ao Carlos Belmonte (diretor de futebol) e ao diretor executivo Rui Costa, por terem tido esse entendimento e participado desta negociação”, completou Rodrigo Caetano.

Confira os principais temas respondidos por Igor Gomes na coletiva de apresentação:

Chegada o Galo – “Meu sentimento é de gratidão pelo Galo, por ter apostado no meu futebol, na minha pessoal; gratidão pelo pessoal que me acolheu muito bem, me recepcionou muito bem”.

Características – “Sou um meio-campista bastante versátil, com pensamentos rápidos, troca de passe, boa finalização, bastante intensidade; um jogador que vai agregar bastante”.

Grupo – “Tive a oportunidade de estar com alguns na Seleção Brasileira de base, o Bruno, o Paulinho, o Mendes, também alguns da comissão. Só tenho a agradecer ao grupo. Fui extremamente bem recebido e já deu para ver que é um uma galera muito do bem, um grupo bastante unido”.

Estrutura – “Estou muito feliz com a estrutura do clube, que vai me dar todo o suporte para eu dar o meu melhor todos os dias”.

Comissão técnica – “Por trás de todo grande elenco tem um grande treinador. Nosso elenco, se você analisar as peças individualmente, elas são extremamente qualificadas em todos os setores, um leque grande de atletas de diferentes caracterísitcas para cada posição, enfim, um elenco de muita versatilidade. O professor vai ter bastante dor de cabeça para montar o time e vai ser um grupo muito legal de disputar posição”.

Inauguração da Arena MRV – “Fiquei sabendo e estou muito motivado, pretendo estar em campo neste dia. Vou trabalhar basatante para isso, sempre gostei muito desse tipo de desafio. Pelo que me disseram, o estádio é maravilhoso, muito tecnológico, e e vai agregar toda a Massa Atleticana”.

Recado para a torcida – “Quero agradecer o carinho que vocês vêm demonstrando por mim e dizer que, dentro de campo, podem ter certeza que tem alguém que quer vencer tanto quanto vocês”.

Fonte: Agência Esporte