Ignorar 3 partes do corpo no banho pode ser prejudicial à saúde

Todos sabem da importância de manter uma boa higiene pessoal, mas um estudo recente apresentou um hábito comum que muitos praticam e que pode ser prejudicial à saúde: negligenciar a limpeza de certas partes do corpo durante o banho. A pesquisa revelou que há três áreas críticas que frequentemente passam despercebidas.

O estudo foi conduzido por pesquisadores da Universidade George Washington, nos Estados Unidos. Um dos membros da pesquisa, o professor Keith Crandall explicou porque nomearam a tese de Hipótese da Avó. “Minha avó sempre mandava esfregar atrás das orelhas, entre os dedos dos pés e no umbigo”, conta o especialista. De acordo com os pesquisadores, as pessoas não lavam justamente essas três partes do corpo com a mesma frequência que o resto.

A análise, publicada em setembro na revista Frontiers in Microbiology , explica que as áreas úmidas e oleosas do corpo, quando não lavadas com frequência, acabam favorecendo que micróbios indesejáveis mudem o microbioma do corpo, resultando em doenças de pele como eczema ou acne.

ORELHAS

As orelhas são uma das áreas mais ignoradas durante o banho. Os especialistas enfatizam a importância de limpar suavemente atrás das orelhas, usando um sabonete suave e água morna. “Se você tem as orelhas furadas, é absolutamente necessário se concentrar na lavagem dessa área para evitar infecções”, detalha um dos especialistas da pesquisa.

PÉS

Os pés também são frequentemente negligenciados, em especial, entre os dedos. A falta de higiene pode causar mau odor e infecções fúngicas.

UMBIGO

O umbigo é outra área que muitas pessoas ignoram. Os estudos revelaram que essa região do corpo passa despercebido na hora da limpeza. O acúmulo de sujeira e bactérias pode levar a infecções ou irritações na pele ao redor do umbigo. Limpar suavemente essa área com um sabonete neutro pode prevenir problemas.