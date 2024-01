Iêmen: EUA devem classificar Houthis como força terrorista global

AP EUA devem classificar os Houthis como força terrorista global

O governo dos Estados Unidos deverá classificar o grupo de rebeldes Houthis, do Iêmen, como terroristas globais. As informações foram divulgadas pela agência de notícias Reuters, após o contato com um dirigente de governo nesta terça-feira (16).

Na última semana, os militares dos EUA e do Reino Unido realizaram diversos ataques nas regiões do Iêmen controladas pelo grupo de rebeldes. A ofensiva americana têm como objetivo destruir os mísseis usados pelos Houthis para atacar cargueiros no Mar Vermelho.

Os ataques dos Houthis tiveram início com o despertar do conflito entre Israel e o Hamas, do território palestino. Desde então, eles têm feito ataques na região sob o apoio do Irã.

Na última sexta-feira (12), o presidente americano, Joe Biden, afirmou que as forças Houthis são um grupo terrorista. A declaração do mandatário se deu após aviões de guerra, navios e submarinos americanos e britânicos terem realizado dezenas de ataques aéreos em todo o território do Iêmen na madrugada de quinta para sexta.

O americano ainda afirmou que Washington responderá aos houthis se eles continuarem com o comportamento que ele definiu como “ultrajante”.

Fonte: Internacional