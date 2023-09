Iema vistoria obras de construção da sede do Parque Estadual da Pedra Azul

A equipe do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) vistoriou, nessa quarta-feira (13), as obras de construção da sede do Parque Estadual Pedra Azul, em Domingos Martins. O investimento do Governo do Estado, por meio do Iema, é de R$ 3,81 milhões. As novas estruturas vão trazer melhorias para visitantes, pesquisadores e servidores que atuam na Unidade de Conservação (UC).

Atualmente, o Parque Estadual da Pedra Azul tem uma sede alugada, fora da área da Unidade de Conservação. Com as obras, serão construídos um novo Centro de Visitantes, um auditório, estrutura para lanchonete, escritório para a gestão e alojamento para pesquisadores.

O diretor-presidente do Iema, Alaimar Fiuza, explica que as obras visam ainda a tornar os parques mais sustentáveis e abertos à população. “As intervenções permitirão que o parque seja um ativo que atenda melhor o público, gerando riqueza e valor para as comunidades do entorno”, disse.

Com as intervenções, o parque segue funcionando, mas os visitantes devem ficar atentos e transitar apenas na área permitida. Possíveis alterações no funcionamento do parque em função das obras, se necessárias, serão comunicadas nos canais oficiais do Iema.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Iema

Karolina Gazoni

(27) 3636-2591/ 99977-1012

[email protected]/ [email protected]

Instagram: @meioambientees

Facebook: Meio Ambiente ES

Fonte: GOVERNO ES