Iema resgata 69 aves em Castelo e destina animais para cuidados especializados

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) participou de uma operação que resultou no resgate de 69 aves mantidas em condições inadequadas no município de Castelo, na região sul do Espírito Santo. A ação ocorreu após o cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça a partir de denúncias recebidas.

Entre as aves resgatadas, 18 são de espécies exóticas e foram encaminhadas ao Centro de Reintrodução de Animais Selvagens (Cereias), em Aracruz. No local, elas passarão por período de quarentena antes de serem incluídas no programa Guardião de Fauna, que promove o acolhimento responsável de animais silvestres.

“As demais aves, de espécies domésticas e encontradas em situação de vulnerabilidade e maus-tratos, foram colocadas sob a tutela de servidores e colaboradores do Iema, que vão garantir os cuidados necessários até que se definam os destinos mais adequados para cada uma”, explicou o coordenador de Fauna do Iema, Cosme Valim.

A operação foi realizada em parceria com a Polícia Civil de Castelo e com a Polícia Militar Ambiental, após tentativa frustrada de fiscalização anterior. Na ocasião, o responsável pelo imóvel impediu a entrada das equipes, o que motivou a elaboração de relatório técnico pelo Iema e o pedido de apoio ao Ministério Público Estadual para obtenção do mandado judicial.

No local, funcionava um criadouro clandestino e foram apreendidas 199 gaiolas, além das 69 aves. O espaço apresentava condições insalubres e não tinha autorização para manter ou criar animais, o que configura infração ambiental.

