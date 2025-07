Iema realiza treinamento de combate e prevenção a incêndios para monitores florestais

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) está promovendo, entre os meses de julho e agosto, treinamentos para prevenção e combate a incêndios voltado aos monitores florestais contratados para atuar nas Unidades de Conservação do Espírito Santo. Ao todo, a previsão é de que 72 monitores sejam capacitados neste período. Desses, 20 já participaram do treinamento realizado na Reserva Biológica de Duas Bocas, entre os dias 14 e 18 de julho.

A iniciativa faz parte do cronograma anual de capacitações, com foco na preparação das equipes para o período crítico de incêndios florestais, que ocorre entre maio e outubro. Com carga horária de 40 horas, o curso é dividido entre atividades teóricas e práticas. Em cerca de uma semana, os participantes aprendem sobre os principais conceitos de prevenção, técnicas de combate, estratégias de contenção, simulações de incêndios, além de cuidados com a segurança e a manutenção dos equipamentos utilizados em campo.

“Os treinamentos são fundamentais para fortalecer a capacidade de resposta dos monitores florestais frente aos incêndios, especialmente em áreas de vegetação nativa e de difícil acesso. Além de aprimorar as técnicas de combate, promovem a integração entre equipes e reforçam a cultura da prevenção, que é essencial para a proteção dos nossos ecossistemas”, destaca Marcelo Nascimento da Silva, coordenador Operacional de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal, do Programa Estadual de Prevenção, Monitoramento e Controle de Queimadas e Incêndios Florestais (Prevines).

Desde 2011, o Iema atua no combate a incêndios florestais em Unidades de Conservação e áreas prioritárias, por meio do Programa Estadual de Prevenção, Monitoramento e Controle de Queimadas e Incêndios Florestais, o Prevines.

Informação à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Iema

Karolina Gazoni

(27) 3636-2591/ 99977-1012

[email protected]/ [email protected]

Instagram: @meioambientees

Facebook: Meio Ambiente ES

Linkedin: Iema

Fonte: GOVERNO ES