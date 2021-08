Iema realiza reunião de alinhamento do Prevines com Corpo de Bombeiros e Defesa Civil

O Programa Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (Prevines) realizou, nessa quarta-feira (11), na sede do Parque Estadual de Pedra Azul (Pepaz), em Domingos Martins, uma reunião de alinhamento com representantes do Corpo de Bombeiros Militar (CBMES) e da Defesa Civil de Venda Nova do Imigrante. O grupo conheceu o Plano Operativo de Combate a Incêndio Florestal do Pepaz e os equipamentos disponíveis para serem usados em caso de emergências.

“Corpo de Bombeiros e Defesa Civil são entidades parceiras do Iema, dando suporte em caso de alguma emergência. Como o Plano do Pepaz está passando por atualizações, os representantes das entidades a ações e o equipamento que temos para o combate a incêndios devem ser debatidos. Nossos equipamentos, inclusive, são considerados os mais modernos”, explicou o coordenador operacional do Prevines, Marcelo Nascimento.

Participaram da reunião Diógenes Duarte Cano, comandante do Corpo de Bombeiro de Venda Nova do Imigrante; o oficial de operações dos Bombeiros de Venda Nova, Willian Sérgio, e o coordenador municipal da Defesa Civil de Venda Nova, Woelpher Pierangelo.

“O encontro foi bem produtivo. Alinhamos o que pode ser feito em conjunto entre o Iema, Bombeiros e Defesa Civil, no caso de incêndios e emergências ambientais”, pontuou Marcelo Nascimento. Atualmente, oito Unidades de Conservação têm Plano Operativo de Combate a Incêndio Florestal, documento que instrui o que deve ser feito em caso de emergências.

Prevines

Com a finalidade de reduzir a perda da biodiversidade e os prejuízos socioeconômicos e ambientais decorrentes dos incêndios florestais, em 2009, o Estado do Espírito Santo criou o Programa Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (Prevines).

O programa tem por objetivo desenvolver atividades de prevenção e combate a incêndios florestais em áreas que coloquem em risco as Unidades de Conservação e o entorno; as áreas prioritárias para conservação da Mata Atlântica no Estado do Espírito Santo e demais áreas que coloquem em risco a preservação do meio ambiente e a segurança das pessoas.

O Prevines tem um Grupo Gestor que é formado pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), Corpo de Bombeiros Militar (CBMES), Coordenação Estadual de Defesa Civil, Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), Secretaria da Casa Militar e Policia Militar Ambiental. Essas instituições são responsáveis por executar ações planejadas e permanentes de monitoramento, prevenção, fiscalização e combate aos incêndios florestais, ações estas que são priorizadas no período crítico de ocorrência desses desastres.

