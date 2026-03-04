Iema realiza primeira soltura de animais silvestres no Monumento Natural Serra das Torres

O Monumento Natural Estadual Serra das Torres (Monast), em uma ação coordenada pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema), foi oficialmente cadastrado como área de soltura e recebeu sua primeira soltura de animais silvestres, no ultimo sábado (28).

A iniciativa é um marco na implementação da Instrução Normativa nº 005-N, de 19 de fevereiro de 2025, que permitiu ao Monumento ser a primeira Unidade de Conservação de Proteção Integral do Estado a obter esse registro formal.

​A escolha do Monumento Natural Serra das Torres como área de soltura não foi por acaso. Com uma extensão de 10.458,90 hectares, a unidade é a maior da categoria Proteção Integral sob gestão estadual, abrangendo os municípios de Atílio Vivácqua, Muqui e Mimoso do Sul. Estudos científicos já catalogaram no local uma riqueza biológica impressionante, incluindo 20 espécies de peixes, 120 de aves e 17 de mamíferos. Essa abundância de recursos naturais e a integridade do ecossistema oferecem as condições ideais para a sobrevivência e a continuidade do ciclo de vida dos animais que passaram por reabilitação.

​Cerca de 100 aves silvestres ganharam a liberdade em meio aos maciços rochosos e à densa vegetação nativa que caracterizam a região. Entre os animais devolvidos à natureza, destacam-se espécies da fauna ameaçada, como o trinca-ferro e o catatau, além de outras aves de ocorrência natural na área. Todos os exemplares passaram por um rigoroso processo de reabilitação no Centro de Reabilitação, CEREIAS, em Aracruz, garantindo que estivessem aptos a retomar a vida em ambiente selvagem. A soltura foi acompanhada de perto por servidores da Coordenação de Fauna, da Gerência de Educação Ambiental, além de gestores e colaboradores de monitoramento da própria unidade.

​​”A importância do Monast na preservação agora se estende para além da proteção da terra; ele se torna um santuário de recepção para a fauna que precisa de uma segunda chance”, destaca o coordenador de Fauna do Iema, Cosme Damião Valim Carvalho.

O Iema aproveita o sucesso desta primeira operação para incentivar a participação da sociedade civil na preservação ambiental. O instituto reforça que qualquer cidadão proprietário de terras com recursos naturais preservados pode contribuir para a rede de proteção, cadastrando seu imóvel como área de soltura. O processo de cadastro pode ser iniciado diretamente pelo site oficial do órgão (https://iema.es.gov.br/fauna/cadastro_soltura), permitindo que mais áreas privadas se somem ao esforço público de garantir um futuro seguro para a fauna capixaba.

