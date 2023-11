Iema realiza capacitação sobre técnicas de manejo bem-estar de animais silvestres

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) realizou uma capacitação sobre técnicas de manejo bem-estar de animais silvestres no Centro de Reintrodução de Animais Silvestres (Cereias), em Aracruz. O objetivo foi melhorar o ambiente e a vida dos animais mantidos sob cuidados humanos.

A capacitação, realizada na última semana, contou com a participação do diretor, da equipe técnica e dos tratadores do Cereias. O curso foi ofertado com a temática de ferramentas aplicadas, com fundamentação teórica e aplicação prática. A programação contou ainda com uma apresentação do trabalho realizado no Centro de Reintrodução de Animais Silvestres.

Durante a ação, foram confeccionados itens de enriquecimento ambiental, como recintos de treinamento de voo das araras, além de recintos para os macacos-prego, bugios, papagaios e catetos. Um dos materiais utilizados na confecção das camas dos recintos foram as mangueiras de incêndio.

“Esse item é ótimo para realizar esse tipo de objetos, pois são duráveis, resistentes e podem ser utilizadas de diversas formas. Além da sustentabilidade ambiental, também proporcionam novidades aos animais” disse a servidora da Coordenação de Fauna do Iema, Julia Medeiros, responsável por ministrar a capacitação.

“Um fato curioso foi a interação imediata dos bugios, que exploraram a cama de mangueira, cheirando e manuseando, deitando-se”, disse a servidora. A capacitação foi realizada pelo Iema, por meio da Coordenação de Fauna (CF). O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) fez a doação das mangueiras para a confecção das camas para os macacos.



