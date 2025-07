Iema realiza atividade de educação ambiental voltada para turmas da Educação Infantil na APA de Conceição da Barra

A Área de Proteção Ambiental de Conceição da Barra (APACB) segue em seu trabalho de promoção de Educação Ambiental para a comunidade no entorno. A última atividade realizada foi voltada para crianças de 4 a 6 anos, das turmas da Educação Infantil do Centro Educacional Magia das Letras. A ação ocorreu no último dia 11 e foi promovida em parceria com o Projeto Meros do Brasil e o Centro Tamar de Guriri, e teve como foco despertar desde cedo o sentimento de pertencimento e cuidado com o meio ambiente marinho e costeiro.

A programação aconteceu em dois turnos, manhã e tarde, com a participação de 15 crianças no período da manhã e 36 à tarde. As crianças participaram de um tour educativo pelo Tamar e visitaram o Museu das Tartarugas, onde aprenderam de forma lúdica sobre a importância da conservação das espécies marinhas. Em seguida, percorreram a Trilha do Sagui, acompanhadas de uma apresentação sobre a APA de Conceição da Barra, reforçando a conexão entre biodiversidade e território protegido.

A atividade também contou com o teatro de fantoche “A Viagem de Tuga”, que contou a história de uma tartaruguinha marinha. Em outro momento, foi realizada uma atividade sobre o peixe Mero, símbolo de conservação marinha. Também foi encenada a peça “O Toquinho que Vira Árvore”, seguida por um momento musical com cantigas infantis.

“A atividade proporcionou às crianças uma experiência rica em aprendizado, brincadeiras e contato com a natureza, fortalecendo os valores de cuidado e respeito ao meio ambiente desde a infância”, destacou a servidora do Iema que atua na Área de Proteção Ambiental de Conceição da Barra, Fernanda Martins.

Informação à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Iema

Karolina Gazoni

(27) 3636-2591/ 99977-1012

[email protected]/ [email protected]

Instagram: @meioambientees

Facebook: Meio Ambiente ES

Linkedin: Iema

Fonte: GOVERNO ES