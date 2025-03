Iema prorroga prazo para participar de chamamento público de Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras)

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) prorrogou o prazo de inscrições para o chamamento público 001/2025, que selecionará uma entidade parceira para atuar no manejo de animais silvestres e exóticos no Espírito Santo. Agora, as instituições interessadas têm até o dia 28 de março para se inscrever via sistema E-Docs.

A entidade escolhida será responsável pela recepção, triagem, marcação, transporte, atendimento veterinário, alocação, reabilitação, destinação e monitoramento de mamíferos, aves e répteis provenientes de fiscalizações, resgates ou entregas voluntárias.

Para participar, é necessário que a instituição esteja sediada no Espírito Santo e tenha estrutura compatível com um Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras) autorizado ou tenha protocolado o pedido de autorização de manejo de fauna. Caso necessário, serviços veterinários emergenciais e exames poderão ser terceirizados.

O termo de colaboração terá duração de 36 meses, com possibilidade de renovação por até três anos. O valor total de referência para a execução do projeto é de mais de um milhão de reais por ano, incluindo despesas com transporte, exames, internações, procedimentos veterinários e equipe técnica.

As inscrições podem ser feitas até 28 de março, via sistema E-Docs, no Grupo de Trabalho IEMA – Chamamento Público 001/2025. Dúvidas podem ser esclarecidas com a Coordenação de Compras, Contratos e Parcerias (COCP) pelo telefone (27) 3636-2547.

