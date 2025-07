Iema promove visita guiada ao manguezal da RDS Concha D’Ostra com escolas de Guarapari

Para promover a educação ambiental na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Concha D’Ostra, em Guarapari, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) realizou visitas guiadas ao manguezal da Unidade de Conservação (UC). A ação teve como objetivo despertar o interesse dos estudantes para a conservação ambiental, com foco no ecossistema manguezal e na importância das unidades de conservação.

As visitas foram realizadas nos dias 1º e 08 de julho e contaram com o apoio da Secretaria Municipal de Educação. Participaram cerca de 200 crianças das escolas Otacília Borges Figueiredo, do bairro Kubitschek, e Maria das Graças Sant’Ana Menário, localizada no bairro Itapebussu, ambos em Guarapari.

A programação começou com uma apresentação sobre a RDS Concha D’Ostra, abordando seu papel na proteção da biodiversidade e no ordenamento do território costeiro. Em seguida, os alunos participaram de jogos educativos com distribuição de brindes.

O ponto alto da atividade foi a visita guiada ao manguezal, onde as crianças puderam conhecer de perto o ecossistema único, observando suas características, fauna e flora, e entendendo sua relevância ecológica, social e econômica.

A atividade foi conduzida pelos servidores do Iema Renata Baes e Georges Mitrogiannis, que atuam diretamente na gestão da unidade de conservação e vêm desenvolvendo iniciativas de sensibilização junto às comunidades do entorno.

“Essa foi a primeira vez que o Iema promoveu uma visita ao manguezal da RDS Concha D’Ostra, com estudantes da rede municipal de ensino, marcando um passo importante na ampliação das ações de educação ambiental em Guarapari”, explicou a técnica ambiental Renata Baes.

