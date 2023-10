Iema participa do lançamento do 2º ciclo do Plano Nacional (PAN) das Aves da Mata Atlântica

A equipe da Coordenação de Fauna (CFAU) do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) participou, nessa quinta-feira (05), data em que se celebra o Dia das Aves, do lançamento do 2º ciclo do Plano Nacional (PAN) das Aves da Mata Atlântica. O evento envolveu diversos órgãos ambientais e foi realizado na Reserva Ambiental Águia Branca, em Vargem Alta.

O Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção é um instrumento de gestão construído de forma participativa, que visam ao ordenamento e à priorização de ações para a conservação da biodiversidade e seus ambientes naturais, a partir de objetivos estabelecidos em um horizonte temporal definido.

“O 2º PAN terá vigência até 2028. Com a participação da equipe da Coordenação de Fauna, podemos ter ciência das ações planejadas, assim como estudar formas de o Iema contribuir na conservação das aves da Mata Atlântica”, destacou a servidora da equipe da Coordenação de Fauna, Julia Medeiros.

O plano traz estratégias de conservação para 114 espécies ameaçadas de extinção, classificadas como “extinta na natureza”, “criticamente em perigo”, “em perigo” e “vulnerável”. O lançamento foi realizado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), por meio do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres (Cemave).

