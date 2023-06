Iema nomeia 34 aprovados no concurso público

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) nomeou os 34 candidatos aprovados no concurso público do órgão, sendo seis aprovados para os cargos de nível médio e 28 para os cargos de nível superior. A listagem dos candidatos nomeados foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (29).

Nos próximos dias, o Iema irá publicar as orientações para posse e o tutorial de envio da documentação. “Estamos muito felizes de ter novos servidores para o Iema. O concurso faz parte da reestruturação do órgão e e é fundamental para a recomposição do quadro de servidores da autarquia, já que o último certame foi realizado em 2007”, destacou o diretor-presidente do Iema, Alaimar Fiuza.

Ao todo, o concurso tem 34 vagas imediatas, mais cadastro de reserva. As remunerações iniciais são de R$ 3.339,00 para nível técnico e R$ 6.582,60 para nível superior, mais R$ 300,00 de auxílio-alimentação. A jornada de trabalho para o cargo é de 40 horas semanais.

As formações foram Técnico Agrícola, Técnico Ambiental, Técnico em Química, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Minas, Engenharia de Produção, Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Engenharia Metalúrgica, Geologia, Medicina Veterinária, Oceanografia, Psicologia e Zootecnia.

Clique aqui e confira a lista de nomeados.

