Iema instala nova estação de monitoramento de qualidade do ar em Vila Velha

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) dará início à instalação de uma nova estação automática de monitoramento da qualidade do ar no Campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), localizado no bairro Soteco, em Vila Velha. O objetivo é retomar o monitoramento da qualidade do ar na região central de Vila Velha, substituindo a antiga estação Vila Velha Centro, desativada em 2021 devido a furtos e arrombamentos.

A estação, que será instalada em um abrigo móvel, contará com a mais avançada tecnologia disponível no mercado, o que proporcionará maior facilidade na manutenção e mobilidade, caso necessário. O novo monitoramento contará com a instalação de analisadores de gases (SO₂ e NOₓ), material particulado (MP10 e MP2,5) e coletores para monitoramento manual de poeira sedimentável (PS), além de sensores meteorológicos. A nova instalação foi viabilizada por meio de uma parceria entre o Iema e a instituição de ensino, formalizada por meio do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) assinado em setembro de 2024.

“Essa nova estação será um marco na gestão da qualidade do ar na Grande Vitória. A região próxima ao Centro de Vila Velha estará novamente contemplada com monitoramento da qualidade do ar, o que representa um avanço significativo desde o início da operação da rede de monitoramento desde 2000”, afirmou o coordenador de Qualidade do Ar do Iema, Vinicius Rocha Silva.

A nova estação será também um dos pontos de monitoramento do Estudo de Caracterização e Identificação de Fontes do Material Particulado da Grande Vitória, projeto que está sendo desenvolvido em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN). No local, serão instalados analisadores e coletores que permitirão a coleta de material particulado para análises científicas.

A empresa responsável pela implantação da estação já foi contratada, e as atividades de planejamento das obras e do projeto de instalação estão em estágio inicial. A expectativa é que a estação entre em operação em junho de 2026.

“Com esta ação, o Iema reafirma seu compromisso com o monitoramento ambiental e a promoção de ações de educação ambiental, que envolverão a comunidade local e a academia, além de contribuir para o avanço da pesquisa científica na área”, explicou Mário Louzada, diretor-geral do Iema.