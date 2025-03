Iema entrega mais 24 animais para Guardiões de Fauna

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) realizou, nesta sexta-feira (21), a entrega de 24 animais para novos tutores que participam do programa Guardião de Fauna, entre eles Agapórnis, Ring Neck, Gaviões-carijó, Tartarugas-de-orelha-vermelha e Papagaio Chauá. Além disso, o Iema anunciou uma novidade no cadastro para os novos interessados, que agora passará a ser feito por um formulário on-line.

Criado em 2020, o Guardião de Fauna tem como objetivo garantir um lar adequado para animais silvestres e exóticos, que não podem ou não têm condições de voltar à natureza, proporcionando bem-estar e cuidados contínuos. O diretor-presidente do Iema, Mário Louzada, destacou a importância da iniciativa para a proteção da biodiversidade. “O Guardião de Fauna tem um papel essencial na proteção da biodiversidade, oferecendo um ambiente seguro para animais que foram apreendidos, resgatados ou entregues de forma voluntária, por estarem situações inadequadas ou de ilegalidade”, afirmou.

Para a guardiã Stella Miranda, que participa do programa pela primeira vez, a expectativa é grande. “O meu caso é paixão! Amo pássaros, e quando vi que existia esse programa único, fiquei encantada. Imagine quantos bichinhos aparecem porque estavam sendo maltratados ou vendidos ilegalmente. Então, quando soube do Guardião de Fauna, pensei: ‘Ah, é a minha chance!’ Estou superemocionada. Já tem nome, casinha e brinquedinhos prontos!”, destacou.

Para ser um Guardião, o interessado deve ser maior de idade, residente no Espírito Santo e realizar a inscrição no site do Iema, onde preencherá um formulário com seus dados e indicará o grupo de animais de interesse. “Antes o processo de inscrição era feito via e-mail, mas agora será feito diretamente por um formulário no site, ficando mais ágil e acessível”, explicou o coordenador de Fauna do Iema, Cosme Valim.

A destinação ocorre por ordem de inscrição e conforme a disponibilidade dos animais, podendo um Guardião receber até cinco indivíduos. A concessão da guarda é pessoal e intransferível, e a recusa de um animal oferecido pode levar à reclassificação na lista de espera.

O programa atende apenas animais que não têm condições de retorno à natureza, sejam eles silvestres ou exóticos. Os critérios para a destinação incluem limitações físicas ou psicológicas que impeçam a reintegração à natureza, espécies exóticas que não podem ser soltas, como o Ring Neck, além de animais sem possibilidade de repatriação ou destinação a empreendimentos de criação.

Antes da entrega, o Iema analisa a documentação dos interessados, as condições do ambiente onde o animal será mantido e o cumprimento das normas estabelecidas. Entre as exigências, o tutor deverá apresentar documentos como a Certidão Negativa de Débitos Ambientais (CNDA), além de apresentar anualmente ao Iema um atestado de saúde do animal emitido por um médico veterinário.

Serviço:

Para inscrições, clique aqui.

Instrução Normativa n 12-N/2020.

Em casos de dúvidas, entre em contato pelos telefones (27)3300-1360, (27) 99299-8894 ou pelo e-mail [email protected]

