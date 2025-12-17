Estadual
Iema emite Licença de Instalação para estação de produção de água de reúso na Serra
O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) emitiu, na última semana, a Licença de Instalação para a implantação de uma Estação de Produção de Água de Reúso (Epar) no município da Serra, no bairro São Geraldo. A iniciativa representa um avanço na gestão de recursos hídricos no Espírito Santo, ao aliar alta tecnologia de tratamento de efluentes à preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável.
O esgoto que hoje chega à Estação de Tratamento de Camburi será direcionado para a nova estação na Serra, onde passará por um moderno processo de tratamento para produção de água de reúso. A nova estação tem capacidade para tratar cerca de 450 litros por segundo de efluente, e poderá produzir aproximadamente 391 litros por segundo de água de reúso, que será destinada ao uso industrial.
A estação será implantada em área no bairro São Geraldo e contará com tecnologias avançadas de tratamento, garantindo eficiência, segurança ambiental e qualidade da água produzida, de acordo com os parâmetros exigidos pela legislação ambiental vigente.
Para o diretor-geral do Iema, Mário Louzada, a emissão da licença reforça o compromisso do órgão com soluções sustentáveis e inovadoras. “O reúso da água é uma estratégia fundamental para a preservação ambiental e para a segurança hídrica do Espírito Santo. Essa iniciativa permite reduzir a captação de recursos naturais, ao mesmo tempo em que viabiliza o desenvolvimento econômico e industrial de forma responsável. É um exemplo de como o licenciamento ambiental pode impulsionar projetos que conciliam proteção ao meio ambiente e crescimento sustentável”, destacou.
Para o diretor-geral, a emissão da licença reafirma o papel do Iema na análise técnica criteriosa de empreendimentos estratégicos, garantindo que o desenvolvimento ocorra de forma alinhada às políticas ambientais e aos princípios da sustentabilidade.
A instalação e operação da Estação de Produção de Água de Reúso (Epar) é de responsabilidade da GS Inima Brasil, que após o encerramento das obras, deve obter a Licença de Operação, a ser emitida pelo Iema antes do início das operações. A atuação da empresa no Estado é proveniente de uma parceria estratégica entre a Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), no estado do Espírito Santo e a empresa ArcelorMittal e Vale.
Texto: Victor Mattedi
Fonte: GOVERNO ES
