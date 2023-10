Iema divulga processos de licença ambiental com pendências por parte dos empreendedores

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) divulga, mensalmente, os processos de solicitação de licença ambiental que estão parados no órgão devido a pendências de documentos por parte dos empreendimentos. No momento, existem 50 processos aguardando que os empreendedores resolvam as pendências.

Por isso, é importante que os responsáveis por esses empreendimentos realizem uma conferência na Assessoria de Documentação do Iema e regularizem os documentos para finalizar o processo de licenciamento.

Em geral, a maioria dos processos está parado devido a documentos vencidos e relativos à anuência, Certidão Negativa de Débito Ambiental (CNDA) e pagamento de multa. “São pendências simples, mas que o Iema não tem como dar continuidade ao processo sem que sejam resolvidas por parte do empreendedor”, explica a servidora responsável pela Assessoria de Documentação do Iema, Juliana Samora.

Ela acrescentou que é necessário que o responsável pelo processo procure o Iema para atualizar a documentação e poder então emitir as licenças ambientais. A análise administrativa que confere a documentação é a última etapa do licenciamento ambiental. Com os documentos em conformidade, a licença é liberada.

“É muito importante que os empreendedores acompanhem suas solicitações de licenciamento para que tenhamos celeridade em todo o processo”, ressaltou Juliana Samora.

Os empreendedores que desejam checar se os seus processos estão com pendências documentais podem entrar em contato pelos telefones (27) 3636-2515 e 3636-2501, ou procurar pessoalmente a Assessoria de Documentação, no prédio I, na sede do Iema, em Cariacica.

Clique aqui e confira os empreendimentos que estão com pendências.



Serviço:

Assessoria de Documentação do Iema:

Telefones: (27) 3636-2515 e 3636-2501

Endereço: Rodovia BR-262, s/n, Jardim América, Cariacica – Prédio 1



Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Iema

Karolina Gazoni

(27) 3636-2591/ 99977-1012

[email protected]/ [email protected]

Instagram: @meioambientees

Facebook: Meio Ambiente ES

Fonte: GOVERNO ES