Iema divulga homologação do resultado final e classificação do concurso público

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) divulgou, no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (05), o edital de homologação do resultado final e a classificação do concurso público do órgão. A lista está disponível clicando aqui.

O documento abrange a lista de aprovados no certame, com a seguinte ordem de informações: área de formação, número de inscrição, nome do candidato, data de nascimento, nota da prova objetiva, nota da prova discursiva, avaliação de títulos, nota final, classificação e resultado.

As publicações referentes às nomeações e a posse do concurso serão realizadas em momento oportuno, de acordo com a necessidade do Iema, no Diário Oficial do Estado, e disponibilizadas no site do Iema. É de responsabilidade exclusiva do candidato aprovado o acompanhamento das publicações, avisos e comunicados.

O concurso

O concurso tem o objetivo de preencher 34 vagas imediatas, mais cadastro de reserva. As remunerações iniciais são de R$ 3.339,00 para nível técnico e R$ 6.582.60 para nível superior, mais R$ 300,00 de auxílio-alimentação. São 29 vagas de nível superior para o cargo de Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos, e cinco de nível técnico para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos.

Para as vagas de nível técnico, as oportunidades são para Técnico Agrícola, Ambiental e em Química. Já para o nível superior, as vagas são para graduados em Ciências Sociais, Engenharia Agronômica, Engenharia de Minas, Engenharia Mecânica, Geologia, Oceanografia, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Química, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Florestal, Ciências Biológicas, Zootecnia, Medicina Veterinária, Serviço Social, Psicologia e Engenharia Produção.

