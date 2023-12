Iema apresenta o Parque Estadual de Itaúnas no Salão Nacional do Turismo

O Parque Estadual de Itaúnas (PEI), localizado em Conceição da Barra, é o mais visitado do Espírito Santo. Por ano, mais de 100 mil turistas circulam pela Unidade de Conservação (UC), conhecendo as belezas naturais, além da riqueza histórica e cultural do local. Tudo isso foi apresentado pelo Instituto Estadual de Meio e Recursos Hídricos (Iema), durante a 7ª edição do Salão Nacional do Turismo, realizada em Brasília.

“É muito importante essa divulgação do PEI, o que contribui para o fortalecimento do turismo em nosso Estado. Além disso, foi uma oportunidade de propagar as riquezas e as belezas presentes no norte do Estado para as diversas regiões do Brasil, pois a maioria das pessoas que passava pelo estande só conheciam Guarapari e Vitória”, destacou a gestora do Parque Estadual de Itaúnas, Juliana Coura.

O evento, organizado pelo Ministério do Turismo (MTur), e que não acontecia há 12 anos, reuniu, na última semana, 26 estados, mais o Distrito Federal. Foram três dias de celebração e do reencontro do setor, que é o segundo maior gerador de empregos do País e responsável por 8% do PIB nacional. O Salão foi dividido em áreas temáticas, como sol e praia, natureza, turismo rural, cultural e tendências.

O Parque Estadual de Itaúnas esteve presente com um estande na área de tendências, apresentando as ações de preservação e sustentabilidade social, histórica e cultural, além da divulgação da Trilha de Longo Curso de Itaúnas, que faz parte da Rede Brasileira de Trilhas (RBT).

Como parte da Programação do Salão Nacional do Turismo, os representantes do Parque Estadual de Itaúnas e do Instituto Estadual de Ambiente (Inea), do Rio de Janeiro, fizeram uma visita técnica ao Parque Nacional de Brasília e à Floresta Nacional de Brasília (Flona). Na ocasião, os visitantes conheceram a marcenaria da Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central, os Caminhos do Planalto Central e os Caminhos da (Flona), importantes trilhas de longo curso e Unidades de Conservação da região.

“Foi uma troca de experiências muito rica, proporcionada por essas visitas técnicas, que são essenciais para gente ter sucesso na implementação da rede capixaba de trilha de longo curso no âmbito da RBT. Foram 13 quilômetros de percurso, com o objetivo de conhecer a implementação na prática das trilhas de longo curso que fazem parte dos Caminho do Planalto Central”, ressaltou Juliana Coura.

No Parque Estadual de Itaúnas, os visitantes encontram a beleza natural das praias, das dunas e da floresta de restinga; a riqueza histórica da vila antiga, soterrada pelas dunas; as manifestações culturais do Ticumbi, do Alardo, do Jongo e dos Reis de Bois, realizadas na festa de São Sebastião e São Benedito, em janeiro; e o tradicional Festival Nacional de Forró de Itaúnas, realizado em julho.



