Iema alinha passagem da Caminhada Passos de Anchieta pelo Parque Estadual Paulo Cesar Vinha

Entre os dias 08 e 11 de junho, acontece a 24ª edição da Caminhada Passos de Anchieta. Como sete, dos 100 quilômetros do trajeto passam pelo Parque Estadual Paulo Cesar Vinha (PEPCV), em Guarapari, uma reunião foi realizada para alinhar a passagem dos peregrinos. A tradicional Caminhada Passos de Anchieta percorre o caminho que José de Anchieta, fazia regularmente duas vezes por mês entre Anchieta e Vitória.

Os servidores do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) que atuam na Unidade de Conservação (UC) se reuniram, na última semana, na sede do PEPCV, com um dos organizadores da caminhada, Carlos Magno Queiróz. “Instruímos quanto às diretrizes sobre o uso do parque e a segurança dos participantes do evento, enquanto estiverem passando por aqui”, explicou o gestor da UC, Georges Mitrogiannis.

Também participaram da reunião de alinhamento as servidoras Juliana Salgueiro e Fernanda Severino. A passagem pelo Parque Estadual Paulo Cesar Vinha será em 9 de junho, segundo dia da caminhada, a partir das 8 horas da manhã.

