Iema acompanha manejo de filhote de onça em zoológico

No Dia Mundial dos Animais e Dia Estadual da Defesa Animal, celebrados nesta quarta-feira (04), uma boa notícia: o filhote de onça que nasceu no último mês em um zoológico em Marechal Floriano é uma fêmea e segue crescendo saudável. A equipe da Coordenação de Fauna do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) esteve no estabelecimento, nessa terça-feira (03), para acompanhar o manejo do animal.