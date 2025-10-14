Connect with us

Estadual

Iema abre inscrições para o 1º Seminário da Rede Capixaba de Trilhas

Published

46 segundos ago

on

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) abriu as inscrições para o 1º Seminário da Rede Capixaba de Trilhas, que será realizado nos dias 23 e 24 de outubro, em Vitória. O evento é promovido em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) e o Espírito Santo Convention & Visitors Bureau, e tem como foco o fortalecimento da Rede Capixaba de Trilhas e o incentivo ao ecoturismo sustentável no Estado. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas [clicando aqui].

A programação do seminário reúne painéis, debates e atividades práticas voltados à gestão e implementação de trilhas de longo curso (TLC). No primeiro dia, o encontro acontece no auditório do Sebrae-ES, em Vitória, com apresentações sobre experiências de sucesso na implantação de trilhas pelo Brasil, além de debates sobre a Rede Litorânea Capixaba e uma mesa-redonda dedicada ao papel das Unidades de Conservação e demais espaços protegidos na consolidação das trilhas capixabas.

O segundo dia será realizado no Instituto Baleia Jubarte, também na Capital, com uma oficina prática de sinalização de trilhas, voltada a gestores, voluntários e instituições parceiras.

Serviço:

📍 1º Seminário da Rede Capixaba de Trilhas
📅 23 e 24 de outubro

  • 23/10: Às 8h, no auditório do Sebrae, Vitória
  • 24/10: Às 9h, no Instituto Baleia Jubarte, Vitória

DIA 1 – Auditório do SEBRAE, Vitória

  • 8h às 8h 30m: Credenciamento
  • 8h 30m às 9h: Solenidade de Abertura

Representantes: MMA, Governo do Estado do Espírito Santo

  • 9h às 10h: Palestra

Tema: Rede Brasileira de Trilhas: da política a implantação das trilhas nacionais de longo curso.

Palestrantes: Pedro Menezes – MMA e Ivan Jorge Amaral da Conceição-Rede Trilhas

  • 10h às 12h: Painel “Apresentação de Experiências de Implementação de Trilhas”
  1. Volta ao Rio e Transcarioca:

Palestrante: Paula Rascão – Rede Trilhas

  1. Trilhas do Sul da Bahia:

Palestrantes: Dayse de Souza Leite – ICMBio e Luciana Cristina Pires Calil – INEMA/BA

  1. Trilhas do Caparaó:

Palestrante: Amanda Guiduci Marcial – Caminhantes do Caparaó/Trilha Brigadeiro Caparaó

  • 12h às 13h 30m: Intervalo almoço
  • 13h 30m: Painel “Perspectivas para a Rede Litorânea Capixaba – conectando potencialidades, pessoas e experiências”

João Luis Madureira – Ong Caminhadas e Trilhas

Sergio Rondelli – Brasil Passo a Passo – Litoral do Espírito Santo

Carlos Magno – ABAPA – Associação Passos de Anchieta

Paulo Rodrigues – Instituto Baleia Jubarte

  • 16h às 16h 30m: Intervalo
  • 16h 30m às 18h: Mesa Redonda “O papel das Unidades de Conservação e demais espaços especialmente protegidos nas TLC”

ICMBIO – APA Costa das Algas, Revis Santa Cruz, Rebio Comboios, APA Foz do Rio Doce

IEMA – Parque Estadual Paulo César Vinha, APA Setiba e Parque Itaúnas

APA Mestre Álvaro

  • 18h: Encerramento

DIA 2 – Oficina de Sinalização – Instituto Baleia Jubarte

  • 9h às 16h: Oficina de Sinalização:

Ivan Jorge Amaral da Conceição (Rio de Janeiro)


Informação à Imprensa:
Assessoria de Comunicação do Iema
Karolina Gazoni
(27) 3636-2591/ 99977-1012
[email protected]/ [email protected]
Instagram: @meioambientees
Facebook: Meio Ambiente ES
Linkedin: Iema

Fonte: GOVERNO ES

Comente Abaixo
Related Topics:
Estadual44 segundos ago

Monumento Natural Estadual Serra das Torres realiza soltura de oito aves silvestres

O Monumento Natural Estadual Serra das Torres (Monast) realizou, nesta segunda-feira (13), a soltura de oito aves silvestres resgatadas em...
Estadual46 segundos ago

Iema abre inscrições para o 1º Seminário da Rede Capixaba de Trilhas

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) abriu as inscrições para o 1º Seminário da Rede Capixaba...
Estadual48 segundos ago

Vagas abertas para cinegrafista e técnico em Telecomunicações na TVE e Espírito Santo FM

A Fundação Carmélia está expandindo a atuação de suas emissoras (TVE e Espírito Santo FM 89.1) e acaba de lançar...
Política49 segundos ago

Estratégias contra violência escolar em debate na Ales

Os casos de violência escolar no estado, que têm no ataque ocorrido em Aracruz em 2022 um dos eventos mais...
Polícia Federal50 segundos ago

Polícia Federal deflagra nova fase da Operação Overclean

Salvador/BA. A Polícia Federal, com o apoio da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Receita Federal do Brasil (RFB), deflagrou,...
Polícia Federal52 segundos ago

PF prende homem por uso de documentos falsos ao tentar obter registro médico no Piauí

Teresina/PI. A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta terça-feira (14/10), um homem, nascido na França e detentor de dupla nacionalidade brasileira...
Polícia Federal53 segundos ago

PF deflagra operação de repressão ao contrabando de cigarros em Ourinhos/SP

Marília/SP. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (14/10), a Operação Ortônimo, com o cumprimento de três mandados de busca...
Versão Impressa1 semana ago

FA 1424 / 04 DE OUTUBRO DE 2025

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa2 semanas ago

FA 1423 / 27 DE SETEMBRO DE 2025

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus

São Mateus5 horas ago

Plataforma de empregos com atuação no Norte do Espírito Santo chega a 200 contratações

Ferramenta foi criada através de parceria entre Suzano e Bússola Hub Criado e idealizado por meio de parceria entre o...
São Mateus7 horas ago

R$ 200 milhões | Prefeito anuncia pacote de obras para impulsionar desenvolvimento de São Mateus

Projeto aprovado pela Câmara autoriza operação de crédito para investimentos em infraestrutura, turismo, segurança e lazer A Câmara Municipal de...
São Mateus23 horas ago

Prefeitura envia a Câmara de Vereadores projeto de crédito de R$ 200 milhões para obras em São Mateus

A Prefeitura de São Mateus encaminhou à Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 023/2025, que autoriza a contratação de...

Regional

Regional2 dias ago

Jovem é assassinado a tiros durante festa no Norte do ES

Um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros na noite de sábado (11) durante uma festa no bairro Vila...
Regional3 dias ago

Acidente entre moto e carreta mata tio e sobrinho na BR-101 no Norte do ES

Acidente aconteceu na noite de sexta-feira (10), em Aracruz; vítimas morreram no local Um grave acidente entre uma motocicleta e...
Regional4 dias ago

Travessia por balsas no Rio Cricaré começa a operar em Conceição da Barra neste final de semana

O novo serviço de travessia por balsas no Rio Cricaré, em Conceição da Barra, foi oficialmente autorizado pela Marinha do...

Estadual

Estadual2 horas ago

Detran|ES oferece cursos de pilotagem e de mecânica de motocicleta para mulheres

Durante o mês de outubro, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) em ação alusiva ao Outubro Rosa,...
Estadual2 horas ago

Prodest apresenta serviços de TI para servidores públicos do Acre

O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) apresentou para servidores públicos do Acre...
Estadual2 horas ago

Conheça a programação do 5º Simpósio Incaper Pesquisa e 5º Seminário de Iniciação Científica

Vem aí! Está chegando a quinta edição do Simpósio Incaper Pesquisa e Seminário de Iniciação Científica, evento que vai reunir...

Nacional

Nacional3 dias ago

“Cura gay” | líder religioso é denunciado por torturas em seita

Adir Aliatti e dois filhos foram indiciados pela Polícia Civil por 12 crimes, incluindo tortura, estelionato e discriminação. Grupo atuava...
Nacional3 dias ago

Mãe e filha morrem após comerem bolo de aniversário envenenado

Uma tragédia chocou uma família após uma comemoração de aniversário terminar em morte. Mãe e filha — Ana Maria de...
Nacional3 dias ago

Condomínio proíbe “namoro com urros e gemidos” durante a madrugada

Aviso inusitado afixado em elevadores no Sudoeste cita ainda salto alto e “bebedeiras com amigos” entre atividades vetadas Um comunicado...

Policial

Policial2 horas ago

Polícia Civil prende em flagrante suspeito de furto em clínica veterinária na Praia da Costa

Na tarde dessa segunda-feira (13), policiais civis do 6º Distrito Policial de Vila Velha prenderam em flagrante um homem pela...
Policial2 horas ago

Denarc prende duas suspeitas de tráfico de drogas na Serra

A Polícia Civil do Espírito Santo, por meio do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), deflagrou, na última sexta-feira (10), uma...
Policial6 horas ago

PRF participa da Operação Alerta Lilás e cumpre mandados de prisão no Espírito Santo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) participou, entre os dias 3 e 10 de outubro, da Operação Alerta Lilás, uma ação...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento31 minutos ago

Anitta exibe paisagens deslumbrantes em viagem pela Ilha Socotra, no Iêmen

A cantora Anitta, de 32 anos, continua aproveitando dias de tranquilidade na paradisíaca Ilha Socotra, no Iêmen, e diariamente, tem...
Entretenimento3 horas ago

Lunna Beatriz, de 11 anos, é indicada a prêmio internacional por curta musical

Aos 11 anos, a atriz e cantora Lunna Beatriz, que viveu a versão infantil de Andrômeda na novela Família é...
Entretenimento5 horas ago

Marcello Novaes se declara aos filhos em foto rara nas redes sociais: ‘Meus amores’

Marcello Novaes, de 63 anos, encantou os seguidores ao publicar fotos ao lado dos filhos, Diogo Novaes, de 30 anos...

POLÍTICA

Política2 horas ago

GT debate atribuições do Observatório da Violência contra a Mulher

Mulheres representantes de vários órgãos se reuniram, nesta terça-feira (14), para discutir o documento que define as atribuições do Observatório...
Política2 horas ago

Governo propõe política para democratização da cultura

O Projeto de Lei (PL) 174/2025, que institui a Política Estadual Cultura Viva (PECV), deve tramitar em urgência na Ales....
Política3 horas ago

Estado quer prorrogar Plano de Cultura até 2026

Enquanto o governo federal estrutura um novo Plano Nacional de Cultura, os deputados estaduais devem analisar, em regime de urgência,...

Esportes

Esportes5 horas ago

Brasil sofre apagão e leva virada do Japão

Em uma noite que ficará marcada nos anais do futebol, a Seleção Brasileira sofreu sua primeira derrota histórica para o...
Esportes2 dias ago

Cuiabá vence o Coritiba e esquenta disputa pelo acesso para Série A

Em uma noite de gala na Arena Pantanal, o Cuiabá não tomou conhecimento do líder Coritiba e o derrotou por...
Esportes2 dias ago

Seleção Brasileira chega ao Japão para amistoso

A delegação da Seleção Brasileira chegou em Tóquio na noite deste domingo (12) para o segundo amistoso desta Data FIFA:...

Mais Lidas da Semana