Iema abre inscrições para o 1º Seminário da Rede Capixaba de Trilhas

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) abriu as inscrições para o 1º Seminário da Rede Capixaba de Trilhas, que será realizado nos dias 23 e 24 de outubro, em Vitória. O evento é promovido em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) e o Espírito Santo Convention & Visitors Bureau, e tem como foco o fortalecimento da Rede Capixaba de Trilhas e o incentivo ao ecoturismo sustentável no Estado. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas [clicando aqui].

A programação do seminário reúne painéis, debates e atividades práticas voltados à gestão e implementação de trilhas de longo curso (TLC). No primeiro dia, o encontro acontece no auditório do Sebrae-ES, em Vitória, com apresentações sobre experiências de sucesso na implantação de trilhas pelo Brasil, além de debates sobre a Rede Litorânea Capixaba e uma mesa-redonda dedicada ao papel das Unidades de Conservação e demais espaços protegidos na consolidação das trilhas capixabas.

O segundo dia será realizado no Instituto Baleia Jubarte, também na Capital, com uma oficina prática de sinalização de trilhas, voltada a gestores, voluntários e instituições parceiras.