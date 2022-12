Iema abre consulta pública para instrução normativa de criação de abelhas sem ferrão

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) abriu, nesta terça-feira (27), a consulta pública para contribuição para Instrução Normativa (IN) sobre os procedimentos para uso e manejo de abelhas nativas sem ferrão no Espírito Santo. Interessados podem contribuir com sugestões até o dia 10 de janeiro de 2023, no link iema.es.gov.br/consultas_publicas.

A Instrução Normativa estabelecerá as diretrizes e procedimentos para emissão de Autorização de Manejo de Fauna para a atividade de meliponicultura, a criação de abelhas sem ferrão. “Já há a Lei Ordinária Estadual nº 11.077, de 2019, que dispõe sobre procedimentos para normatizar a criação de abelhas nativas sem ferrão no Espírito Santo. A IN servirá para regulamentá-la”, explica a coordenadora de Fauna do Iema, Joseany Trabarch.

Serviço:

Consulta pública para Instrução Normativa de abelhas sem ferrão: https://iema.es.gov.br/consultas_publicas

Informação à Imprensa

Assessoria de Comunicação do Iema

Karolina Gazoni

(27) 99977-1012

[email protected] / [email protected]

Instagram: @meioambientees

Facebook: Meio Ambiente ES

Fonte: Governo ES